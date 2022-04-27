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Знову "спорт поза політикою"? Долгополов розмазав російських спортсменів за зустріч із Путіним

Сергій Шаховець
27 квітня, 23:29
Російські спортсмени люблять вдавати з себе безневинних жертв, при цьому самі беруть активну участь у російській пропаганді

Олександр Долгополов виступає за усунення росіян від усіх змагань / Фото: Колаж: Сьогодні

Після повномасштабного вторгнення РФ до України більшість міжнародних організацій застосували санкції до російського спорту. Те, що представники країни-агресора отримали справедливе покарання, підтвердила чергова зустріч спортсменів з кривавим диктатором Путіним.

Український тенісист Олександр Долгополов відреагував на зустріч російських спортсменів із російським диктатором. Вони, як і раніше, залишаються інструментом пропаганди.

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"Олімпійська чемпіонка Вероніка Степанова, буквально, каже: "Росія на правильному шляху, і ми обов'язково переможемо, як перемогли на Олімпіаді".

Російський спорт поза політикою, говорили вони. Вони не винні, говорили вони. Так звісно.

Для багатьох людей спорт не має нічого спільного з політикою. Але в Росії та Білорусі це не так. Враховуючи, що ми бачимо в Росії, їхні слова про спорт поза політикою – нісенітниця. Вони відповідальні за те, що відбувається", – заявив Олександр у своєму Twitter.

Раніше Долгополов емоційно відреагував на бан росіян на Вімблдоні. Його бажання – Росія має бути забанена у вільному світі у всьому, включаючи всі види спорту.

Долгополов закликає ізолювати російський спорт / Фото: Колаж: Сьогодні