Опять "спорт вне политики"? Долгополов размазал российских спортсменов за встречу с Путиным

Александр Долгополов выступает за отстранение россиян от всех соревнований / Фото: Коллаж: Сегодня

После полномасштабного вторжения РФ в Украину большинство международных организаций применили санкции к российскому спорту. То, что представители страны-агрессора получили справедливое наказание подтвердила очередная встреча спортсменов с кровавым диктатором Путиным.

Украинский теннисист Александр Долгополов отреагировал на встречу российских спортсменов с российским диктатором. Они по прежнему остаются инструментом пропаганды.

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"Олимпийская чемпионка Вероника Степанова, буквально, говорит: "россия на правильном пути, и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде". Российский спорт вне политики, говорили они. Они все не виноваты, говорили они. Да, конечно.



Для многих людей ​​спорт не имеет ничего общего с политикой. Но в России и Беларуси это не так. Учитывая, что мы видим в России, их слова о спорте вне политики – чепуха. Они ответственны за происходящее", – заявил Александр в своем Twitter.

Ранее Долгополов эмоционально отреагировал на бан россиян на Уимблдоне. Его желание – Россия должна быть забанена в свободном мире во всем, включая все виды спорта.