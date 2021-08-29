Знову срібло. Чешка вдруге завадила Джимі стати чемпіонкою світу з біатлону

Юлія Джима / Фото: biathlon.com.ua

Сьогодні в чеському Нове-Мєсто на літньому чемпіонаті світу українка Юлія Джима виграла срібну нагороду .

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30-річна киянка стартувала в гонці переслідування п'ятою, оскільки була близькою до завоювання медалі в спринті. Єдиний промах в персьюті Джима допустила на другому вогневому рубежі, тоді як більшість суперниць помилялися частіше.

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З останнього вогневого рубежу Юлія вийшла лідером, проте відразу за нею бігла чешка Маркета Давидова, якій вдалося обійти українку і виграти гонку. За схожим сценарієм склався суперспринт: лідер збірної України вела гонку, але на фініші пропустила чешку вперед.

Результат гонки переслідування:

1. Маркета Давидова (Чехія) – 20: 57,3 (2 + 1 + 0 + 0)

2. Юлія Джима (Україна) – +0,8 (0 + 1 + 0 + 0)

3. Тамара Дербушева (СБР) – +8,4 (0 + 0 + 0 + 0)

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22. Дар'я Блашко (Україна) – +2: 21,3 (2 + 1 + 1 + 2)

25. Анна Кривонос (Україна) – +2: 26,0 (0 + 1 + 3 + 0)

39. Ольга Абрамова (Україна) – +4: 12,1 (1 + 2 + 2 + 3)

DNS Олена Білосюк (Україна)