Опять серебро. Чешка снова помешала Джиме стать чемпионкой мира по биатлону

Юлия Джима / Фото: biathlon.com.ua

Сегодня в чешском Нове-Место на летнем чемпионате мира украинка Юлия Джима выиграла серебряную награду.

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30-летняя киевлянка стартовала в гонке преследования пятой, поскольку была близка к завоеванию медали в спринте. Единственный промах в персьюте Джима допустила на втором огневом рубеже, в то время как большинство соперниц ошибались чаще.

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С последнего огневого рубежа Юлия вышла лидером, однако сразу за ней бежала чешка Маркета Давидова, которой удалось обойти украинку и выиграть гонку. По схожему сценарию сложился суперспринт: лидер сборной Украины вела гонку, но на финише пропустила чешку вперед.

Результат гонки преследования:

1. Маркета Давидова (Чехия) – 20:57,3 (2+1+0+0)

2. Юлия Джима (Украина) – +0,8 (0+1+0+0)

3. Тамара Дербушева (СБР) – +8,4 (0+0+0+0)

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22. Дарья Блашко (Украина) – +2:21,3 (2+1+1+2)

25. Анна Кривонос (Украина) – +2:26,0 (0+1+3+0)

39. Ольга Абрамова (Украина) – +4:12,1 (1+2+2+3)

DNS Елена Билосюк (Украина)