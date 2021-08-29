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Опять серебро. Чешка снова помешала Джиме стать чемпионкой мира по биатлону

Сергей Шаховец
29 августа, 18:24
Украинская биатлонистка завоевала на чемпионате мира вторую серебряную медаль, в то время как Маркета Давидова на домашнем мундиале выиграла два золота

Юлия Джима / Фото: biathlon.com.ua

Сегодня в чешском Нове-Место на летнем чемпионате мира украинка Юлия Джима выиграла серебряную награду.

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30-летняя киевлянка стартовала в гонке преследования пятой, поскольку была близка к завоеванию медали в спринте. Единственный промах в персьюте Джима допустила на втором огневом рубеже, в то время как большинство соперниц ошибались чаще.

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С последнего огневого рубежа Юлия вышла лидером, однако сразу за ней бежала чешка Маркета Давидова, которой удалось обойти украинку и выиграть гонку. По схожему сценарию сложился суперспринт: лидер сборной Украины вела гонку, но на финише пропустила чешку вперед.

Результат гонки преследования:

1. Маркета Давидова (Чехия) – 20:57,3 (2+1+0+0)
2. Юлия Джима (Украина) – +0,8 (0+1+0+0)
3. Тамара Дербушева (СБР) – +8,4 (0+0+0+0)
...
22. Дарья Блашко (Украина) – +2:21,3 (2+1+1+2)
25. Анна Кривонос (Украина) – +2:26,0 (0+1+3+0)
39. Ольга Абрамова (Украина) – +4:12,1 (1+2+2+3)
DNS Елена Билосюк (Украина)

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