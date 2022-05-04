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Знову "газпромівські" гроші? Російські клуби відновили у Лізі чемпіонів

Сергій Шаховець
4 травня, 20:26
Небезпечний прецедент стався у міжнародних змаганнях з настільного тенісу. Рішенням апеляційної комісії російські клуби були відновлені у ЛЧ

Два російські клуби відновили в ЛЧ попри війну в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Згідно з рішенням апеляційної комісія Європейського Союзу настільного тенісу (ETTU) російські клуби Факел-Газпром з Оренбурга та УГМК зі Свердловської області були відновлені у Лізі чемпіонів сезону 2021/22, повідомляє championat.com.

Відповідно до постанови комісії, результати турніру мають бути переглянуті. Крім того, рішення про усунення клубів з країни-агресора було визнано дискримінаційними.

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Зазначимо, що 3 березня виконком ETTU викинув російські клуби Факел-Газпром та УГМК з Ліги чемпіонів сезону 2021/22 через агресію РФ проти України. Команди мали зіграти між собою у півфінальному поєдинку. Через дискваліфікацію росіян переможцем турніру було названо Боруссію з Дюссельдорфа.

Зазначимо, що Факел фінансує російська компанія "Газпром", яка була одним з головних спонсорів футбольної Ліги чемпіонів.

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Нагадаємо, 2 травня Виконком УЄФА ухвалив рішення виключити російські клуби та збірні зі всіх змагань, що проводяться під егідою Європейського Союзу. Санкції зачепили і футзал, федерації країн якого також відносяться до УЄФА.

Мінімум рік у Росії не буде хорошого футболу / Фото: Колаж: Сьогодні