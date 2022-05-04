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Опять "газпромовские" деньги? Российские клубы восстановили в Лиге чемпионов

Сергей Шаховец
4 мая, 20:26
Опасный прецедент произошел в международных соревнованиях по настольному теннису. Решением апелляционной комиссии российские клубы были восстановлены в ЛЧ

Два российских клуба восстановили в ЛЧ несмотря на войну в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Согласно решению апелляционной комиссии Европейского Союза настольного тенниса (ETTU) российские клубы Факел-Газпром из Оренбурга и УГМК из Свердловской области были восстановлены в Лиге чемпионов сезона 2021/22, сообщает championat.com.

В соответствии с постановлением комиссии, результаты турнира должны быть пересмотрены. Кроме того, решение об отстранении клубов из страны-агрессора были признано дискриминационными.

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Отметим, что 3 марта исполком ETTU вышвырнул российские клубы Факел-Газпром и УГМК из Лиги чемпионов сезона 2021/22 из-за агрессии РФ против Украины. Команды должны были сыграть между собой в полуфинальном поединке. Из-за дисквалификации россиян победителем турнира была названа Боруссия из Дюссельдорфа.

Отметим, что Факел финансирует российская компания "Газпром", которая была одним из главных спонсоров футбольной Лиги чемпионов.

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Напомним, 2 мая Исполком УЕФА принял решение исключить российские клубы и сборные из всех соревнований, которые проводятся под эгидой Европейского Союза. Санкции коснулись и футзала, федерации стран которого также относятся к УЕФА.

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