13 серпня 19:30
Шахтар --
Металіст 1925 --
14 серпня 17:00
Верес --
Ворскла --
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
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Знову Баварія? Анонс 1-го туру чемпіонату Німеччини

Любомир Луканюк
13 серпня, 15:30
З новим тренером мюнхенська Баварія залишається головним фаворитом Бундесліги, клуб не віддає чемпіонське звання ось уже дев'ять сезонів поспіль

Від Нагельсманна чекають перемог не тільки в Німеччині, але й у Лізі чемпіонів

2012 рік. Саме тоді останній раз Баварія не вигравала Бундеслігу. Сьогодні стартує черговий сезон чемпіонату Німеччини. Чи зможе хтось кинути виклик мюнхенському клубу? Букмекери не вірять в це.

Котирування на чемпіонство Баварії – 1.20. Суперники відстають з величезним відривом: Боруссія Д – 8.00, Лейпциг – 11.00, Байєр – 67.00...

Нагадаємо, що Баварія в новий сезон йде з новим тренером. Команду очолив колишній наставник Лейпцига Юліан Нагельсманн. Він змінив в Мюнхені Ханса-Дітера Фліка, який очолив збірну Німеччини.

Розклад 1-го туру

П'ятниця, 13 серпня

21.30. Боруссія М – Баварія

Субота, 14 серпня

16:30. Армінія – Фрайбург

16:30. Аугсбург – Хоффенхайм

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16:30. Вольфсбург – Бохум

16:30. Уніон Берлін – Байєр

16:30. Штутгарт – Гройтер Фюрт

19:30. Боруссія Д – Айнтрахт Ф

Неділя, 15 серпня

16:30. Майнц – Лейпциг

18:30. Кельн – Герта

Матчі чемпіонату Німеччини в Україні транслюються на платформі Мегого.

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