Опять Бавария? Анонс 1-го тура чемпионата Германии

От Нагельсманна ждут побед на только в Германии, но и в Лиге чемпионом

2012 год. Именно тогда последний раз Бавария не выигрывала Бундеслигу. Сегодня стартует очередной сезон чемпионата Германии. Сможет ли кто-то бросить вызов мюнхенскому клубу? Букмекеры не верят в это.

Котировки на чемпионство Баварии – 1.20. Соперники отстают с огромным отрывом: Боруссия Д – 8.00, Лейпциг – 11.00, Байер – 67.00...

Напомним, что Бавария в новый сезон идет с новым тренером. Команду возглавил бывший наставник Лейпцига Юлиан Нагельсманн. Он сменил в Мюнхене Ханса-Дитера Флика, который возглавил сборную Германии.

Расписание 1-го тура



Пятница, 13 августа

21:30. Боруссия М – Бавария

Суббота, 14 августа

16:30. Арминия – Фрайбург

16:30. Аугсбург – Хоффенхайм

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16:30. Вольфсбург – Бохум

16:30. Унион Берлин – Байер

16:30. Штутгарт – Гройтер Фюрт

19:30. Боруссия Д – Айнтрахт Ф

Воскресенье, 15 августа

16:30. Майнц – Лейпциг

18:30. Кельн – Герта

Матчи чемпионата Германии в Украине транслируются на платформе Мегого.