Опять Бавария? Анонс 1-го тура чемпионата Германии

От Нагельсманна ждут побед на только в Германии, но и в Лиге чемпионом
2012 год. Именно тогда последний раз Бавария не выигрывала Бундеслигу. Сегодня стартует очередной сезон чемпионата Германии. Сможет ли кто-то бросить вызов мюнхенскому клубу? Букмекеры не верят в это.
Котировки на чемпионство Баварии – 1.20. Соперники отстают с огромным отрывом: Боруссия Д – 8.00, Лейпциг – 11.00, Байер – 67.00...
Напомним, что Бавария в новый сезон идет с новым тренером. Команду возглавил бывший наставник Лейпцига Юлиан Нагельсманн. Он сменил в Мюнхене Ханса-Дитера Флика, который возглавил сборную Германии.
Расписание 1-го тура
Пятница, 13 августа
21:30. Боруссия М – Бавария
Суббота, 14 августа
16:30. Арминия – Фрайбург
16:30. Аугсбург – Хоффенхайм
16:30. Вольфсбург – Бохум
16:30. Унион Берлин – Байер
16:30. Штутгарт – Гройтер Фюрт
19:30. Боруссия Д – Айнтрахт Ф
Воскресенье, 15 августа
16:30. Майнц – Лейпциг
18:30. Кельн – Герта
Матчи чемпионата Германии в Украине транслируются на платформе Мегого.