13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
24 августа 18:00
Шахтер --
Динамо --
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Опять Бавария? Анонс 1-го тура чемпионата Германии

Любомир Луканюк
13 августа, 15:30
С новым тренером мюнхенская Бавария остается главным фаворитом Бундеслиги, клуб не отдает чемпионское звание вот уже девять сезонов подряд

От Нагельсманна ждут побед на только в Германии, но и в Лиге чемпионом

2012 год. Именно тогда последний раз Бавария не выигрывала Бундеслигу. Сегодня стартует очередной сезон чемпионата Германии. Сможет ли кто-то бросить вызов мюнхенскому клубу? Букмекеры не верят в это.

Котировки на чемпионство Баварии – 1.20. Соперники отстают с огромным отрывом: Боруссия Д – 8.00, Лейпциг – 11.00, Байер – 67.00...

Напомним, что Бавария в новый сезон идет с новым тренером. Команду возглавил бывший наставник Лейпцига Юлиан Нагельсманн. Он сменил в Мюнхене Ханса-Дитера Флика, который возглавил сборную Германии.

Расписание 1-го тура

Пятница, 13 августа

21:30. Боруссия М – Бавария

Суббота, 14 августа

16:30. Арминия – Фрайбург

16:30. Аугсбург – Хоффенхайм

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16:30. Вольфсбург – Бохум

16:30. Унион Берлин – Байер

16:30. Штутгарт – Гройтер Фюрт

19:30. Боруссия Д – Айнтрахт Ф

Воскресенье, 15 августа

16:30. Майнц – Лейпциг

18:30. Кельн – Герта

Матчи чемпионата Германии в Украине транслируются на платформе Мегого.

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