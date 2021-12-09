Визначились усі учасники плей-оф Ліги чемпіонів

Вільярреал став останнім учасником плей-оф Ліги чемпіонів / Фото: Reuters
У четвер, 9 грудня, відбувся останній матч групового раунду Ліги чемпіонів, в якому Вільярреал виборов путівку до плей-оф. Таким чином визначилися усі 16 учасників весняної стадії ЛЧ.
До 1/8 фіналу ЛЧ вийшли 16 команд, які сформують пари плей-оф раунду.
Команди, що посіли перші місця, будуть сіяними в 1/8 фіналу, а другі місця – несіяними.
Переможці груп (сіяні):
- Манчестер Сіті (Англія)
- Ліверпуль (Англія)
- Аякс (Нідерланди)
- Реал Мадрід (Іспанія)
- Баварія (Німеччина)
- Манчестер Юнайтед (Англія)
- Лілль (Франція)
- Ювентус (Італія)
Команди, що посіли друге місце (несіяні):
- Парі Сен-Жермен (Франція)
- Атлетіко (Іспанія)
- Спортінг Лісабон (Португалія)
- Інтер (Італія)
- Бенфіка (Португалія)
- Вільярреал (Іспанія)
- Зальцбург (Австрія)
- Челсі (Англія)
Нагадаємо, що Україна залишилася навесні без єврокубків.
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у понеділок, 13 грудня .
Перші матчі плей-оф турніру відбудуться у лютому-березні 2022 року. Фінал Ліги чемпіонів-2021/2022 пройде 28 травня у Санкт-Петербурзі.