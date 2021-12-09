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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Визначились усі учасники плей-оф Ліги чемпіонів

Сергій Шаховець
9 грудня, 23:33
У матчі у Бергамо між Аталантою та Вільярреалом визначився останній учасник 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Вільярреал став останнім учасником плей-оф Ліги чемпіонів / Фото: Reuters

У четвер, 9 грудня, відбувся останній матч групового раунду Ліги чемпіонів, в якому Вільярреал виборов путівку до плей-оф. Таким чином визначилися усі 16 учасників весняної стадії ЛЧ.

До 1/8 фіналу ЛЧ вийшли 16 команд, які сформують пари плей-оф раунду.

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Команди, що посіли перші місця, будуть сіяними в 1/8 фіналу, а другі місця – несіяними.

Переможці груп (сіяні):

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  • Манчестер Сіті (Англія)
  • Ліверпуль (Англія)
  • Аякс (Нідерланди)
  • Реал Мадрід (Іспанія)
  • Баварія (Німеччина)
  • Манчестер Юнайтед (Англія)
  • Лілль (Франція)
  • Ювентус (Італія)

Команди, що посіли друге місце (несіяні):

  • Парі Сен-Жермен (Франція)
  • Атлетіко (Іспанія)
  • Спортінг Лісабон (Португалія)
  • Інтер (Італія)
  • Бенфіка (Португалія)
  • Вільярреал (Іспанія)
  • Зальцбург (Австрія)
  • Челсі (Англія)

Нагадаємо, що Україна залишилася навесні без єврокубків.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у понеділок, 13 грудня .

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Перші матчі плей-оф турніру відбудуться у лютому-березні 2022 року. Фінал Ліги чемпіонів-2021/2022 пройде 28 травня у Санкт-Петербурзі.