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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Сергей Шаховец
9 декабря, 23:33
В матче в Бергамо между Аталантой и Вильярреалом определился последний учасник 1/8 финала Лиги чемпионов

Вильярреал стал последним участником плей-офф Лиги чемпионов / Фото: Reuters

В четверг, 9 декабря, состоялся последний матч группового раунда Лиги чемпионов, в котором Вильярреал завоевал путевку в плей-офф. Таким образом определились все 16 участников весенней стадии ЛЧ.

В 1/8 финала ЛЧ вышли 16 команд, которые сформируют пары плей-офф раунда.

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Команды, занявшие первые места, будут сеяными в 1/8 финала, а вторые места – несеяными.

Победители групп (сеянные):

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  • Манчестер Сити (Англия)
  • Ливерпуль (Англия)
  • Аякс (Нидерланды)
  • Реал Мадрид (Испания)
  • Бавария (Германия)
  • Манчестер Юнайтед (Англия)
  • Лилль (Франция)
  • Ювентус (Италия)

Команды занявшие вторые месте (несеяные):

  • Пари Сен-Жермен (Франция)
  • Атлетико (Испания)
  • Спортинг Лиссабон (Португалия)
  • Интер (Италия)
  • Бенфика (Португалия)
  • Вильярреал (Испания)
  • Зальцбург (Австрия)
  • Челси (Англия)

Напомним, Украина осталась весной без еврокубков.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 13 декабря.

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Первые матчи плей-офф турнира состоятся в феврале-марте 2022 года. Финал Лиги чемпионов-2021/2022 пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге.