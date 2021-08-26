26 серпня 19:30
Зоря --
Рапід Відень --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
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Онлайн трансляція жеребкування Ліги чемпіонів: хто стане суперниками Динамо і Шахтаря

Олександр Трикіша
26 серпня, 19:09
У четвер, 26 серпня, в Стамбулі пройде жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Своїх суперників дізнаються представники України київське Динамо і донецький Шахтар

Жеребкування Ліги чемпіонів сезону 2021/2022 років / Фото: REUTERS

Спеціальними гостями урочистої церемонії будуть колишні гравці Челсі Браніслав Іванович і Майкл Ессьєн. Трансляція з Стамбула розпочнеться о 19:00.

Читайте також: Жеребкування Ліги чемпіонів: коли пройде, хто бере участь і що буде на церемонії

Онлайн жеребкування Ліги чемпіонів

Матчі групового етапу пройдуть в наступні дати:

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Тур 1: 14/15 вересня
Тур 2: 28/29 вересня
Тур 3: 19/20 жовтня
Тур 4: 2/3 листопада
Тур 5: 23/24 листопада
Тур 6: 7/8 грудня

Який формат жеребкування:

32 команди-учасниці групового етапу були розділені на чотири кошики, згідно з клубним рейтингом. В першу потрапили переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони шести національних асоціацій з найвищим рейтингом (Іспанії, Англії, Німеччини, Італії, Франції, Португалії).

В одній групі не можуть виявитися команди з однієї країни, а також УЄФА продовжує розводити по різних групах команди з України та Росії .

КОШИК 1

  • Челсі (Англія)
  • Вільярреал (Іспанія)
  • Атлетіко (Іспанія)
  • Манчестер Сіті (Англія)
  • Баварія (Німеччина)
  • Інтер (Італія)
  • Лілль (Франція)
  • Спортинг (Португалія)

КОШИК 2

  • Реал (Іспанія)
  • Барселона, Іспанія)
  • Ювентус (Італія)
  • Манчестер Юнайтед (Англія)
  • Парі Сен-Жермен (Франція)
  • Ліверпуль (Англія)
  • Севілья (Іспанія)
  • Боруссія Д (Німеччина)

КОШИК 3

  • Порту (Португалія)
  • Аякс (Нідерланди)
  • Шахтар (Україна)
  • Лейпциг (Німеччина)
  • Зальцбург (Австрія)
  • Бенфіка (Португалія)
  • Аталанта (Італія)
  • Зеніт (Росія)

КОШИК 4

  • Бешикташ (Туреччина)
  • Динамо К (Україна)
  • Брюгге (Бельгія)
  • Янг Бойз (Швейцарія)
  • Мілан (Італія)
  • Мальме (Швеція)
  • Вольфсбург (Німеччина)
  • Шериф (Молдова)

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