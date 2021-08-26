Онлайн трансляція жеребкування Ліги чемпіонів: хто стане суперниками Динамо і Шахтаря

Жеребкування Ліги чемпіонів сезону 2021/2022 років / Фото: REUTERS

Спеціальними гостями урочистої церемонії будуть колишні гравці Челсі Браніслав Іванович і Майкл Ессьєн. Трансляція з Стамбула розпочнеться о 19:00.

Читайте також: Жеребкування Ліги чемпіонів: коли пройде, хто бере участь і що буде на церемонії

Онлайн жеребкування Ліги чемпіонів

Матчі групового етапу пройдуть в наступні дати:

Реклама

Тур 1: 14/15 вересня

Тур 2: 28/29 вересня

Тур 3: 19/20 жовтня

Тур 4: 2/3 листопада

Тур 5: 23/24 листопада

Тур 6: 7/8 грудня

Який формат жеребкування:

32 команди-учасниці групового етапу були розділені на чотири кошики, згідно з клубним рейтингом. В першу потрапили переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони шести національних асоціацій з найвищим рейтингом (Іспанії, Англії, Німеччини, Італії, Франції, Португалії).

В одній групі не можуть виявитися команди з однієї країни, а також УЄФА продовжує розводити по різних групах команди з України та Росії .

КОШИК 1

Челсі (Англія)

Вільярреал (Іспанія)

Атлетіко (Іспанія)

Манчестер Сіті (Англія)

Баварія (Німеччина)

Інтер (Італія)

Лілль (Франція)

Спортинг (Португалія)

КОШИК 2

Реал (Іспанія)

Барселона, Іспанія)

Ювентус (Італія)

Манчестер Юнайтед (Англія)

Парі Сен-Жермен (Франція)

Ліверпуль (Англія)

Севілья (Іспанія)

Боруссія Д (Німеччина)

КОШИК 3

Порту (Португалія)

Аякс (Нідерланди)

Шахтар (Україна)

Лейпциг (Німеччина)

Зальцбург (Австрія)

Бенфіка (Португалія)

Аталанта (Італія)

Зеніт (Росія)

КОШИК 4