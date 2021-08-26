Онлайн трансляція жеребкування Ліги чемпіонів: хто стане суперниками Динамо і Шахтаря

Жеребкування Ліги чемпіонів сезону 2021/2022 років / Фото: REUTERS
Спеціальними гостями урочистої церемонії будуть колишні гравці Челсі Браніслав Іванович і Майкл Ессьєн. Трансляція з Стамбула розпочнеться о 19:00.
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Онлайн жеребкування Ліги чемпіонів
Матчі групового етапу пройдуть в наступні дати:
Тур 1: 14/15 вересня
Тур 2: 28/29 вересня
Тур 3: 19/20 жовтня
Тур 4: 2/3 листопада
Тур 5: 23/24 листопада
Тур 6: 7/8 грудня
Який формат жеребкування:
32 команди-учасниці групового етапу були розділені на чотири кошики, згідно з клубним рейтингом. В першу потрапили переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони шести національних асоціацій з найвищим рейтингом (Іспанії, Англії, Німеччини, Італії, Франції, Португалії).
В одній групі не можуть виявитися команди з однієї країни, а також УЄФА продовжує розводити по різних групах команди з України та Росії .
КОШИК 1
- Челсі (Англія)
- Вільярреал (Іспанія)
- Атлетіко (Іспанія)
- Манчестер Сіті (Англія)
- Баварія (Німеччина)
- Інтер (Італія)
- Лілль (Франція)
- Спортинг (Португалія)
КОШИК 2
- Реал (Іспанія)
- Барселона, Іспанія)
- Ювентус (Італія)
- Манчестер Юнайтед (Англія)
- Парі Сен-Жермен (Франція)
- Ліверпуль (Англія)
- Севілья (Іспанія)
- Боруссія Д (Німеччина)
КОШИК 3
- Порту (Португалія)
- Аякс (Нідерланди)
- Шахтар (Україна)
- Лейпциг (Німеччина)
- Зальцбург (Австрія)
- Бенфіка (Португалія)
- Аталанта (Італія)
- Зеніт (Росія)
КОШИК 4
- Бешикташ (Туреччина)
- Динамо К (Україна)
- Брюгге (Бельгія)
- Янг Бойз (Швейцарія)
- Мілан (Італія)
- Мальме (Швеція)
- Вольфсбург (Німеччина)
- Шериф (Молдова)