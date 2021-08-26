Онлайн трансляция жеребьевки Лиги чемпионов: кто станет соперниками Динамо и Шахтера

Жеребьевка Лиги чемпионов сезона 2021/2022 годов / Фото: REUTERS

Специальными гостями торжественной церемонии будут бывшие игроки Челси Бранислав Иванович и Майкл Эссьен. Трансляция из Стамбула начнется в 19:00.

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Онлайн жеребьевки Лиги чемпионов

19:29 Лучший вратарь Лиги чемпионов-2020/21:

женщины – Сандра Паньос (Барселона)

мужчины – Эдуар Менди (Челси)

19:21 Майкл Эссьен и Бронислав Иванович помогут ведущим в жеребьевке.

19:19 Зрители стоя приветствуют медиков:

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19:15 Награда президента УЕФА в 2021 году досталась людям, которые спасли жизнь Кристиану Эриксену. Полузащитник перенес сердечный приступ прямо во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии.

Матчи группового этапа пройдут в следующие даты:

Тур 1: 14/15 сентября

Тур 2: 28/29 сентября

Тур 3: 19/20 октября

Тур 4: 2/3 ноября

Тур 5: 23/24 ноября

Тур 6: 7/8 декабря

Какой формат жеребьевки:

32 команды-участницы группового этапа были разделены на четыре корзины, согласно клубному рейтингу. В первую попали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести национальных ассоциаций с наивысшим рейтингом (Испании, Англии, Германии, Италии, Франции, Португалии).

В одной группе не могут оказаться команды из одной страны, а также УЕФА продолжает разводить по разным группам команды из Украины и России.

КОРЗИНА 1

Челси (Англия)

Вильярреал (Испания)

Атлетико (Испания)

Манчестер Сити (Англия)

Бавария (Германия)

Интер (Италия)

Лилль (Франция)

Спортинг (Португалия)

КОРЗИНА 2

Реал (Испания)

Барселона (Испания)

Ювентус (Италия)

Манчестер Юнайтед (Англия)

Пари Сен-Жермен (Франция)

Ливерпуль (Англия)

Севилья (Испания)

Боруссия Д (Германия)

КОРЗИНА 3

Порту (Португалия)

Аякс (Нидерланды)

Шахтер (Украина)

Лейпциг (Германия)

Зальцбург (Австрия)

Бенфика (Португалия)

Аталанта (Италия)

Зенит (Россия)

КОРЗИНА 4