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Онлайн трансляция жеребьевки Лиги чемпионов: кто станет соперниками Динамо и Шахтера

Александр Трикиша
26 августа, 19:09
В четверг, 26 августа, в Стамбуле пройдет жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнают представители Украины киевское Динамо и донецкий Шахтер

Жеребьевка Лиги чемпионов сезона 2021/2022 годов / Фото: REUTERS

Специальными гостями торжественной церемонии будут бывшие игроки Челси Бранислав Иванович и Майкл Эссьен. Трансляция из Стамбула начнется в 19:00.

Читайте также: Жеребьевка Лиги чемпионов: когда пройдет, кто участвует и что будет на церемонии

Онлайн жеребьевки Лиги чемпионов

19:29 Лучший вратарь Лиги чемпионов-2020/21:

  • женщины – Сандра Паньос (Барселона)
  • мужчины – Эдуар Менди (Челси)

19:21 Майкл Эссьен и Бронислав Иванович помогут ведущим в жеребьевке.

19:19 Зрители стоя приветствуют медиков:

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19:15 Награда президента УЕФА в 2021 году досталась людям, которые спасли жизнь Кристиану Эриксену. Полузащитник перенес сердечный приступ прямо во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии.

Матчи группового этапа пройдут в следующие даты:

Тур 1: 14/15 сентября
Тур 2: 28/29 сентября
Тур 3: 19/20 октября
Тур 4: 2/3 ноября
Тур 5: 23/24 ноября
Тур 6: 7/8 декабря

Какой формат жеребьевки:

32 команды-участницы группового этапа были разделены на четыре корзины, согласно клубному рейтингу. В первую попали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести национальных ассоциаций с наивысшим рейтингом (Испании, Англии, Германии, Италии, Франции, Португалии).

В одной группе не могут оказаться команды из одной страны, а также УЕФА продолжает разводить по разным группам команды из Украины и России.

КОРЗИНА 1

  • Челси (Англия)
  • Вильярреал (Испания)
  • Атлетико (Испания)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • Бавария (Германия)
  • Интер (Италия)
  • Лилль (Франция)
  • Спортинг (Португалия)

КОРЗИНА 2

  • Реал (Испания)
  • Барселона (Испания)
  • Ювентус (Италия)
  • Манчестер Юнайтед (Англия)
  • Пари Сен-Жермен (Франция)
  • Ливерпуль (Англия)
  • Севилья (Испания)
  • Боруссия Д (Германия)

КОРЗИНА 3

  • Порту (Португалия)
  • Аякс (Нидерланды)
  • Шахтер (Украина)
  • Лейпциг (Германия)
  • Зальцбург (Австрия)
  • Бенфика (Португалия)
  • Аталанта (Италия)
  • Зенит (Россия)

КОРЗИНА 4

  • Бешикташ (Турция)
  • Динамо К (Украина)
  • Брюгге (Бельгия)
  • Янг Бойз (Швейцария)
  • Милан (Италия)
  • Мальме (Швеция)
  • Вольфсбург (Германия)
  • Шериф (Молдова)

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