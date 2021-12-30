Знову зустрілися! Усик вистежив Джошуа під пальмою (відео)

Яка зустріч! / Фото: Instagram

Відео першої зустрічі Усика та Джошуа з часу їхнього вересневого поєдинку на лондонському стадіоні "Тоттенгем Готспур" з'явилося в сторіз українського боксера

Джошуа вечеряв із шейхами в ресторані під пальмами, а в цей час, за сусіднім столом, його підстерігав Усик – у тому ж космічному шоломі, в якому українець вийшов на осінній бій із британцем.

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Обернувшись і побачивши свого осіннього кривдника, Ентоні засміявся.

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А потім Усик та Джошуа зробили спільне селфі.

Утім, не виключено, що під шоломом у образі Усика приховувався хтось інший...

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Нагадаємо, 25 вересня Усик несподівано переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів – 117:112, 116:112, 115:113.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Навесні 2022 року має відбутися їхній реванш, хоча не виключено, що замість Джошуа Усик поб'ється з Ф'юрі – за титул абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

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