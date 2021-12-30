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Снова встретились! Усик выследил Джошуа под пальмой (видео)

Андрей Трофимов
30 декабря, 10:47
25 сентября Александр Усик сенсационно одолел Энтони Джошуа в Лондоне, лишив того чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе. И вот они снова сошлись лицом к лицу

Какая встреча! / Фото: Instagram

Видео первой встречи Усика и Джошуа с момента их сентябрьского поединка на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур" появилось в сториз украинского боксера.

Джошуа ужинал с шейхами в ресторане под пальмами, а в это время, за соседним столом, его подстерегал Усик – в том же космическом шлеме, в котором украинец вышел на осенний бой с британцем.

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Обернувшись и увидев своего осеннего крушителя, Энтони рассмеялся.

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А затем Усик и Джошуа сделали совместное селфи.

Впрочем, не исключено, что под шлемом в образе Усика скрывался кто-то другой...

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Напомним, 25 сентября Усик неожиданно победил Джошуа единогласным решением судей – 117:112, 116:112, 115:113.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Весной 2022 года должен состояться их реванш, хотя не исключено, что вместо Джошуа Усик подерется с Фьюри – за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

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