Вони ніяк не вгамуються! Замість російського у світі тепер виконують гімн СРСР

Бетербієв нокаутував Брауна / Фото: Top Rank Instagram

Манія повернення до Радянського Союзу сидить у голові не лише у Путіна. Перед поєдинком російського боксера Артура Бетербієва проти американця Маркуса Брауна було виконано гімн СРСР.

Бій відбувся в Канаді і завершився в дев'ятому раунді, коли Бетербієв нокаутував суперника .

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Під час поєдинку російський боксер отримав серйозне розсічення, але це не завадило йому. Артур здобув свою 17-ту перемогу у профі та захистив чемпіонські пояси за версіями WBC та IBF.

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Нагадаємо, Бетербієв ледве не провалив зважування. Довелося навіть зняти труси, щоб не позбутися титулів ще до бою.