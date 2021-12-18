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Они никак не уймутся! Вместо российского в мире теперь исполняют гимн СССР

Андрей Трофимов
18 декабря, 09:05
В Монреале российский чемпион Артур Бетербиев услышал в свою честь гимн страны, которая уже 30 лет как не существует

Бетербиев нокаутировал Брауна / Фото: Top Rank Instagram

Мания возвращения в Советский Союз сидит в голове не только у Путина. Перед поединком российского боксера Артура Бетербиева против американца Маркуса Брауна был исполнен гимн СССР.

Бой состоялся в Канада и завершился в девятом раунде, когда Бетербиев нокаутировал соперника.

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По ходу поединка российский боксер получил серьезное рассечение, но это не помешало ему. Артур добыл свою 17-ю победу в профи и защитил чемпионские пояса по версиям WBC и IBF.

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Напомним, Бетербиев едва не провалил взвешивание. Пришлось даже снять трусы, чтобы не лишиться титулов еще до боя.