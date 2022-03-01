Вони нас знищують! Зірковий українець розірвав контракт із московським Динамо

Воронін: РФ стріляє у мирних жителів / Фото: Колаж: Сьогодні

Ексфутболіст, а нині тренер Андрій Воронін не просто покинув Росію, як повідомлялося напередодні, а розірвав контракт із московським Динамо, який продовжив за день до початку повномасштабної війни агресора проти України.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

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"Я дуже вдячний своїм колегам – тренерам, футболістам команди та вболівальникам за ставлення до мене та час, проведений тут. Але не можу не висловити своєї громадянської позиції. Наразі не бачу жодної можливості залишатися на території країни, чия армія знищує наші міста та стріляє у мирних людей", – сказав 42-річний уродженець Одеси Воронін.

Воронін висловив громадянську позицію / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Воронін забрав старшого сина, який займався в академії московського Динамо, та відбув до Німеччини, де мешкає його родина.

Раніше ми повідомляли, що Воронін прокляв російських варварів після бомбардувань мирних українських міст

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"Куди ви, су*а, їдете? Нам не потрібна ваша допомога!" Йдіть нах*й ! Це зараз під Києвом, але вам знову скажуть, що ми самі себе знищуємо", – писав у Instagram Воронін.