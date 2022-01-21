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Вони братимуть медалі: склад збірної України з біатлону на Олімпіаду-2022

Олександр Трикіша
21 січня, 17:53
На сьогоднішньому засіданні Виконкому Національного Олімпійського Комітету України затвердили склад збірної України з біатлону, яка поїде на Олімпіаду-2022

Жіноча збірна України з біатлону / Фото: IBU

На Олімпіаді-2022 у біатлоні буде розіграно 11 комплектів медалей. У чоловічому та жіночому розряді пройдуть спринт, гонка переслідування, індивідуальна гонка, мас-старт та естафета, а також ще один комплект розіграють у змішаній естафеті.

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Наша команда може розраховувати у Пекіні на п'ять чоловіків та п'ять жінок.

Чоловіча команда:

  • Дмитро Підручний
  • Антон Дудченко
  • Богдан Цимбал
  • Артем Прима
  • Артем Тищенко

Жіноча команда:

  • Юлія Джима
  • Олена Білосюк
  • Дарія Блашко
  • Валя Семеренко
  • Ірина Петренко

У 2014 році Україна здобула в біатлоні золоту та срібну медалі, а всього цей вид спорту приніс нашій країні п'ять нагород зимових Олімпіад.