Они будут брать медали: состав сборной Украины по биатлону на Олимпиаду-2022

Женская сборная Украины по биатлону / Фото: IBU
На Олимпиаде-2022 в биатлоне будут разыграны 11 комплектов медалей. В мужском и женском разряде пройдут спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт и эстафета, а также еще один комплект разыграют в смешанной эстафете.
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Наша команда может рассчитывать в Пекине на пять мужчин и пять женщин.
Мужская команда:
- Дмитрий Пидручный
- Антон Дудченко
- Богдан Цимбал
- Артем Прима
- Артем Тищенко
Женская команда:
- Юлия Джима
- Елена Билосюк
- Дарья Блашко
- Валя Семеренко
- Ирина Петренко
В 2014 году Украина завоевала в биатлоне золотую и серебряную медали, а всего этот вид спорта принес нашей стране пять наград зимних Олимпиад.