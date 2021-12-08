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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Він заслужив! Тренер Шахтаря пояснив, чому випустив Шевченка на поле

Андрій Трофімов
8 грудня, 07:32
Роберто Де Дзербі зізнався, що таким чином він заохотив старання голкіпера, який заслужив зіграти у Лізі чемпіонів

Шевченко міняє Пятова в ЛЧ / Фото: Колаж: Сьогодні

Шахтар не зміг грюкнути дверима у Лізі чемпіонів. Команда упустила перемогу над Шерифом.

"Гірники" пропустили вже у компенсований час. Не врятував Олексій Шевченко. Він вийшов на останні кілька хвилин, замінивши Андрія Пятова. Чому?

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Про це журналісти запитали у головного тренера Шахтаря Роберто Де Дзербі.

"Ви дивилися матч? Ми заслужили виграти чи нічию? Якби ми виграли, ви задали б таке питання? Шевченко заслужив зіграти у Лізі чемпіонів, нехай навіть п'ять хвилин, бо він справжній професіонал і завжди тренувався чудово. Тому я вважаю, що це було правильно. І це зовсім не стосується поваги до суперника. Ми мали перемогти 5:0, оскільки у нас було багато гольових шансів", – цитує Де Дзербі. sport.ua .