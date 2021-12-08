Он заслужил! Тренер Шахтера объяснил почему выпустил Шевченко на поле

Шахтер не смог хлопнуть дверью в Лиге чемпионов. Команда упустила победу над Шерифом.

"Горняки" пропустили уже в компенсированное время. Не выручил Алексей Шевченко. Он вышел на последние пару минут, заменив Андрея Пятова. Почему?

Об этом журналисты спросили главного тренера Шахтера Роберто Де Дзерби.

"Вы смотрели матч? Мы заслужили выиграть или ничью? Если бы мы выиграли, вы задали бы такой вопрос? Шевченко заслужил сыграть в Лиге чемпионов, пусть даже пять минут, потому что он настоящий профессионал и всегда тренировался отлично. Потому я считаю, что это было правильно. И это совсем не касается уважения к сопернику. Мы должны были победить 5:0, поскольку у нас было много голевых шансов", – цитирует Де Дзерби sport.ua.