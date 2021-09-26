26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
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ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
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Реал --
Шериф --
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Аталанта --
Янг Бойз --
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Зеніт --
Мальме --
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Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Він забивав легендарному Ван дер Сару. Помер ексгравець Динамо і Шахтаря

Сергій Шаховець
26 вересня, 12:58
Колишній півзахисник київського Динамо і донецького Шахтаря Сергій Герасимець помер на 56-му році життя

Помер Сергій Герасимець / Фото: Офіційний сайт ФК "Зеніт"

Сьогодні, 26 вересня, помер вихованець українського футболу Сергій Герасимець. Про це повідомила пресслужба Зеніту.

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Сергій Герасимець – корінний киянин, з дитинства займався у футбольній школі київського Динамо. Після виступів у дублі "біло-синіх" Герасимець прийняв запрошення донецького Шахтаря, у складі якого провів 50 матчів.

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За ігрову кар'єру Сергій встиг пограти за мінське Динамо, ізраїльський Бней Ієгуда, Зеніт Санкт-Петербург.

Крім того, Герасимець запам'ятався яскравими матчами за збірну Білорусі. Багато вболівальників пам'ятають його сенсаційний гол Едвіну Ван дер Сару в матчі відбору на чемпіонат Європи-1996 року, коли білоруси сенсаційно обіграли "летючих голландців" з рахунком 1:0.

Останнім часом Сергій Герасимець тренував команду Ядро з Санкт-Петербурга.

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