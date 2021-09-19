Помер найкращий бомбардир Англії і чемпіон світу із футболу 1966 року

Зірка збірної Англії і Тоттенгема пішов із життя у віці 81 року

Джимми Гривз

Сьогодні, 19 вересня, помер легендарний англійський футболіст Джиммі Грівз, інформує офіційний сайт Тоттенгема.

"Нам дуже сумно дізнаватися про кончину великого Джиммі Грівза – не тільки найкращого бомбардира в історії Тоттенгема, але і найкращого форварда, якого коли-небудь бачила ця країна. 37 голів у чемпіонаті, які він забив у сезоні 1962/63, донині залишаються нашим рекордом для будь-якого гравця за один сезон", – повідомив офіційний сайт "шпор".

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Джиммі Грівз вигравав чемпіонат світу у 1966 році в складі збірної Англії, за яку забив 44 голи в 57 матчах.

Легендарний футболіст найбільш відомий своїми виступами за Тоттенгем і Челсі. У складі "шпор" Грівз вигравав Кубок володарів кубків у 1963 році.

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Він шість разів ставав найкращим бомбардиром Першого дивізіону Футбольної ліги, що є рекордним досягненням в історії англійського футболу. Джиммі Грівз – найкращий бомбардир в історії вищого дивізіону чемпіонату Англії (357 голів).

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Крім Тоттенгема і Челсі, Грівз виступав за Мілан, Вест Хем і ряд інших британських клубів.

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