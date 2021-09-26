26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
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Шахтер --
Интер --
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ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
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Реал --
Шериф --
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Аталанта --
Янг Бойз --
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Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
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Ювентус --
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Он забивал легендарному Ван дер Сару. Умер экс-игрок Динамо и Шахтера

Сергей Шаховец
26 сентября, 12:58
Бывший полузащитник киевского Динамо и донецкого Шахтера Сергей Герасимец скончался на 56-м году жизни

Умер Сергей Герасимец / Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Сегодня, 26 сентября, умер воспитанник украинского футбола Сергей Герасимец. Об этом сообщила пресс-служба Зенита.

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Сергей Герасимец – коренной киевлянин, с детства занимался в футбольной школе киевского Динамо. После выступлений в дубле "бело-синих" Герасимец принял приглашение донецкого Шахтера, в составе которого провел 50 матчей.

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За игровую карьеру Сергей успел поиграть за минское Динамо, израильский Бней Иегуда, Зенит Санкт-Петербург.

Кроме того, Герасимец запомнился яркими матчами за сборную Беларуси. Многие болельщики помнят его гол Эдвину Ван дер Сару в матче отбора на чемпионат Европы-1996, когда белорусы сенсационно обыграли "летучих голландцев" со счетом 1:0.

В последнее время Сергей Герасимец тренировал команду Ядро из Санкт-Петербурга.

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