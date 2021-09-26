Он забивал легендарному Ван дер Сару. Умер экс-игрок Динамо и Шахтера

Умер Сергей Герасимец / Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Сегодня, 26 сентября, умер воспитанник украинского футбола Сергей Герасимец. Об этом сообщила пресс-служба Зенита.

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Сергей Герасимец – коренной киевлянин, с детства занимался в футбольной школе киевского Динамо. После выступлений в дубле "бело-синих" Герасимец принял приглашение донецкого Шахтера, в составе которого провел 50 матчей.

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За игровую карьеру Сергей успел поиграть за минское Динамо, израильский Бней Иегуда, Зенит Санкт-Петербург.

Кроме того, Герасимец запомнился яркими матчами за сборную Беларуси. Многие болельщики помнят его гол Эдвину Ван дер Сару в матче отбора на чемпионат Европы-1996, когда белорусы сенсационно обыграли "летучих голландцев" со счетом 1:0.

В последнее время Сергей Герасимец тренировал команду Ядро из Санкт-Петербурга.