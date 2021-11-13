13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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"Він сильніший за Яремчука": Легенда Динамо назвав найкращого нападаючого збірної України

Павло Василенко
13 листопада, 19:28
Колишній гравець київського Динамо Віктор Леоненко поділився своєю думкою про фаворита на позицію форварда у збірній України

Збірна України / Фото: Reuters

Легенда київського клубу заявив, що бачить основним нападником національної команди гравця Дніпра-1 Артема Довбика.

Раніше ми писали, що головний тренер Дженоа Андрій Шевченко замахнувся на українця із рекордною зарплатою.

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"Довбика я б ставив до основного складу. Думаю, що тренер робитиме на нього ставку. Гармаш – не нападаючий. Артем сильніший і за Яремчука. Я хочу, щоб Довбик взагалі з'явився в Шахтарі. Пора б про це задуматися керівництву клубу. Впевнений, що у грі з Боснією буде той самий склад. Головне, щоб зіграли добре, як у цьому матчі", – сказав Леоненко на Youtube-каналі "Великий футбол".

У поточному сезоні УПЛ 24-річний Довбик у складі Дніпра-1 провів 13 матчів та забив вісім м'ячів.

Нагадаємо, що 16 листопада відбудеться матч відбору ЧС-2022 Боснія та Герцеговина – Україна. Початок – о 21:45.