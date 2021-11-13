"Він сильніший за Яремчука": Легенда Динамо назвав найкращого нападаючого збірної України

Збірна України / Фото: Reuters
Легенда київського клубу заявив, що бачить основним нападником національної команди гравця Дніпра-1 Артема Довбика.
Раніше ми писали, що головний тренер Дженоа Андрій Шевченко замахнувся на українця із рекордною зарплатою.
"Довбика я б ставив до основного складу. Думаю, що тренер робитиме на нього ставку. Гармаш – не нападаючий. Артем сильніший і за Яремчука. Я хочу, щоб Довбик взагалі з'явився в Шахтарі. Пора б про це задуматися керівництву клубу. Впевнений, що у грі з Боснією буде той самий склад. Головне, щоб зіграли добре, як у цьому матчі", – сказав Леоненко на Youtube-каналі "Великий футбол".
У поточному сезоні УПЛ 24-річний Довбик у складі Дніпра-1 провів 13 матчів та забив вісім м'ячів.
Нагадаємо, що 16 листопада відбудеться матч відбору ЧС-2022 Боснія та Герцеговина – Україна. Початок – о 21:45.