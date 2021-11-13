13 ноября 16:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
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Атлетико --
Милан --
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"Он сильнее Яремчука": Легенда Динамо назвал лучшего нападающего сборной Украины

Павел Василенко
13 ноября, 19:28
Бывший игрок киевского Динамо Виктор Леоненко поделился своим мнением о фаворите на позицию форварда в сборной Украины

Сборная Украины / Фото: Reuters

Легенда киевского клуба заявил, что видит основным нападающий национальной команды игрока Днепра-1 Артема Довбика.

Ранее мы писали, что главный тренер Дженоа Андрей Шевченко замахнулся на украинца с рекордной зарплатой.

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"Довбика я бы ставил в основной состав. Думаю, что тренер будет делать на него ставку. Гармаш – не нападающий. Артем сильнее и Яремчука. Я хочу, чтобы Довбик вообще появился в Шахтере. Пора бы об этом задуматься руководству клуба. Уверен, что в игре с Боснией будет тот же состав. Главное, чтобы сыграли хорошо, как в этом матче", — сказал Леоненко на Youtube-канале "Великий футбол".

В текущем сезоне УПЛ 24-летний Довбик в составе Днепра-1 провел 13 матчей и забил восемь мячей.

Напомним, что 16 ноября состоится матч отбора ЧМ-2022 Босния и Герцеговина — Украина. Начало — в 21:45.