"Он сильнее Яремчука": Легенда Динамо назвал лучшего нападающего сборной Украины

Легенда киевского клуба заявил, что видит основным нападающий национальной команды игрока Днепра-1 Артема Довбика.

Ранее мы писали, что главный тренер Дженоа Андрей Шевченко замахнулся на украинца с рекордной зарплатой.

"Довбика я бы ставил в основной состав. Думаю, что тренер будет делать на него ставку. Гармаш – не нападающий. Артем сильнее и Яремчука. Я хочу, чтобы Довбик вообще появился в Шахтере. Пора бы об этом задуматься руководству клуба. Уверен, что в игре с Боснией будет тот же состав. Главное, чтобы сыграли хорошо, как в этом матче", — сказал Леоненко на Youtube-канале "Великий футбол".