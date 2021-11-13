"Он сильнее Яремчука": Легенда Динамо назвал лучшего нападающего сборной Украины

Сборная Украины / Фото: Reuters
Легенда киевского клуба заявил, что видит основным нападающий национальной команды игрока Днепра-1 Артема Довбика.
Ранее мы писали, что главный тренер Дженоа Андрей Шевченко замахнулся на украинца с рекордной зарплатой.
"Довбика я бы ставил в основной состав. Думаю, что тренер будет делать на него ставку. Гармаш – не нападающий. Артем сильнее и Яремчука. Я хочу, чтобы Довбик вообще появился в Шахтере. Пора бы об этом задуматься руководству клуба. Уверен, что в игре с Боснией будет тот же состав. Главное, чтобы сыграли хорошо, как в этом матче", — сказал Леоненко на Youtube-канале "Великий футбол".
В текущем сезоне УПЛ 24-летний Довбик в составе Днепра-1 провел 13 матчей и забил восемь мячей.
Напомним, что 16 ноября состоится матч отбора ЧМ-2022 Босния и Герцеговина — Украина. Начало — в 21:45.