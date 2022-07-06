Він розривав у Лізі чемпіонів! Експартнер Ярмоленка змусив Борусію побити рекорд

Раніше Алле грав із Ярмоленком, а тепер замінить Холанда у Боруссії. / Фото: Borussia FC

Літній трансферний ринок у розпалі. Особливо попит у 2022 році мають топові форварди. Мабуть, головним трансфером можна назвати перехід Ерлінга Холанда з Боруссії Дортмунд у Манчестер Сіті.

Тим часом самі "джмелі" почали пошук заміни для норвежця і через місяць знайшли її. Офіційний сайт дортмундців повідомляє, що гравцем команди став івуарійський форвард Себастьян Алле.

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За даними ЗМІ, трансфер нападника з Аякс коштував віце-чемпіону Німеччини 35 мільйонів євро. Це найдорожча покупка для Боруссії в історії.

У дортмундській команді Себастьян виступатиме до 2026 року і носитиме футболку з номером 9 на спині. До Аякса Алле захищав кольори Осера, Утрехта, Айнтрахта та Вест Хема. У лондонському клубі він виступав разом з Андрієм Ярмоленком.

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Минулий сезон став проривом для 28-річного форварда. З Аяксом він виграв чемпіонство і сам став найкращим бомбардиром Ередівізі з 21 голом.

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Крім того, Алле феєрично дебютував у Лізі чемпіонів. У восьми іграх за амстердамців Себа відзначився 11 голами та посів друге місце в гонці бомбардирів турніру, поступившись лише Каріму Бензема.