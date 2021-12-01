Він – не Гаттузо! Тассотті порівняв Шевченка з топ-тренерами

Андрій Шевченко та Карло Анчелотті / Фото: Колаж: Сьогодні

На думку італійця, Шевченка багато в чому схожий із нинішнім наставником Реала Карло Анчелотті та тренером Мілана Стефано Піолі.

Нагадаємо, що сьогодні у матчі Серії А зустрічаються нинішній клуб українця із колишнім. За онлайн-трансляцією матчу Дженоа – Мілан стежте на нашому сайті.

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"Вони справді схожі. За характером це два спокійні тренери, які звертаються до команди стримано, аналізуючи все як слід, навіть після поразок. У Шевченка такий самий характер.

Карло Анчелотті

Стефано Піолі / Фото: Getty Images

Він не схожий на Гаттузо. Він спокійна людина, яка спочатку думає, а потім уже говорить. Ми навряд чи побачимо, як він висловлює невдоволення за межами поля. Це може статися зі мною, але не з ним. Його не так легко засмутити.

/ Фото: AFP

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Він дуже хотів тренувати клуб після своєї роботи із збірною України. Це зовсім інший досвід, він одразу погодився очолити Дженоа", – цитує Тасотті. Tuttomercatoweb.

Зазначимо, що на думку італійських журналістів, ведуча роль у штабі українця належить не йому самому, а його помічнику Тассотті.

Нагадаємо, що на цей момент клуб Андрія Шевченка Дженоа знаходиться у зоні вильоту. У команди всього 10 очок та 18-е місце. Перед штабом українського фахівця стоїть завдання – зберегти прописку в Серії А.