Він може піти! Скандальний боксер пророкує кінець кар'єри Джошуа після бою з Усиком

Девід Хей прокоментував бій між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком

Нещодавно стали відомі дата та місце поєдинку між Усиком та Джошуа. Англієць має намір взяти реванш за поразку у вересні минулого року, коли українець відібрав у нього пояси WBO, WBA, IBF та WBA Super у надважкій вазі.

Повторна поразка AJ може серйозно позначитися на його кар'єрі. Принаймні у цьому впевнений інший британський скандальний боксер Девід Хей, який свого часу програв Володимиру Кличку.

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"Якщо Джошуа знову програє, я не впевнений, що він захоче залишатися. Він може піти, якщо зрозуміє, що він тут далеко не найкращий. Ентоні вже знає, чого чекати від Усика. Якщо навіть у такій ситуації він знову програє, то йому, можливо, нема чого тут робити. У нього завжди настрій переможця. Я не знаю, що йому робити в боксі далі у разі нової поразки".

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За свою кар'єру Джошуа виграв 24 зі своїх 26 боїв. А ось українець перемагав у всіх 19 поєдинках на професійному рівні. При цьому букмекери вважають Усика фаворитом бою проти Джошуа.