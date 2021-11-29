29 листопада 19:30
Олександрія 0
Зоря 1
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Львів --
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Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
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Ворскла --
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Зоря --
Інгулець --
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Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
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Динамо --
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Він брехун! Роналду пояснив, чому не поїхав на вручення "Золотого м'яча"

Любомир Луканюк
29 листопада, 21:10
Футболіст запевняє, що головний редактор журналу France Football Паскаль Ферре використав його ім'я для піару

Кріштіану Роналду / Фото: Reuters

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду пояснив чому пропускає церемонію вручення "Золотого м'яча". Ми ведемо онлайн-трансляцію з Парижу.

Кріштіану також розкритикував та звинуватив у брехні Паскаля Ферре, головного редактора France Football – журналу, який вручає "Золотий м'яч".

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"Сьогоднішній інцидент пояснює заяви Паскаля Ферре минулого тижня, коли він сказав, ніби я зізнався йому, що моя єдина мета – завершити кар'єру з більшою кількістю "Золотих м'ячів", ніж Ліонель Мессі.

Паскаль Ферре збрехав, він використав моє ім'я, щоб просувати себе та просувати видання, в якому він працює. Неприпустимо, щоб людина, відповідальна за вручення такої престижної нагороди, могла брехати таким чином, виявляючи повну неповагу до того, хто завжди поважав France Football та "Золотий м'яч". І сьогодні він знову збрехав, виправдовуючи мою відсутність на гала-вечорі нібито карантином, що неправда", – написав Роналду в Instagram.

Читайте також: Як 14 українців виборювали "Золотий м'яч": повний список претендентів за всю історію

На нагороду "Золотий м'яч" у 2021 році претендують 30 гравців. Головними фаворитами є нападник Баварії Роберт Левандовскі та форвард Парі Сен-Жермен Ліонель Мессі.