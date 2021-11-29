29 ноября 19:30
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Ворскла --
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Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
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ПСЖ --
Брюгге --
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Милан --
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Он лжец! Роналду объяснил, почему не поехал на вручение "Золотого мяча"

Любомир Луканюк
29 ноября, 21:10
Футболист уверяет, что главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре использовал его имя для пиара

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду объяснил, почему пропускает церемонию вручения "Золотого мяча". Мы ведем онлайн-трансляцию из Парижа.

Криштиану также раскритиковал и обвинил во лжи Паскаля Ферре, главного редактора France Football – журнала, который вручает "Золотой мяч".

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"Сегодняшний инцидент объясняет заявления Паскаля Ферре на прошлой неделе, когда он сказал, будто я признался ему, что моя единственная цель – завершить карьеру с большим количеством "Золотых мячей", чем у Лионеля Месси.

Паскаль Ферре солгал, он использовал мое имя, чтобы продвигать себя и продвигать издание, в котором он работает. Недопустимо, чтобы человек, ответственный за вручение такой престижной награды, мог лгать таким образом, проявляя полное неуважение к тому, кто всегда уважал France Football и "Золотой мяч". И сегодня он снова солгал, оправдывая мое отсутствие на гала-вечере якобы карантином, что неправда", – написал Роналду в Instagram.

Криштиану Роналду зол на нового тренера МЮ / Фото: REUTERS

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На награду "Золотой мяч" в 2021 году претендуют 30 игроков. Главными фаворитами являются нападающий Баварии Роберт Левандовски и форвард Пари Сен-Жермен Лионель Месси.