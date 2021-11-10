Він як Тайсон! Український чемпіон назвав Канело найкращим боксером світу

Маліновський прирівняв Канело до Алі і Тайсона / Фото: Reuters

Нагадаємо, на вікенді Канело нокаутував Планта у 11-му раунді і завоював звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.

Дивіться яскраві фото з бою Альварес – Плант:

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Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS

Канело нікуди не поспішав і спокійно розпочав бій, але все одно забрав майже всі раунди у Планта та завершив поєдинок нокаутом у 11-му раунді. Чи було все так легко для мексиканця, як це здавалося?

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– Було легко, він повністю тримав весь поєдинок під контролем, і бій відбувався цілком під диктовку Канело, – каже Маліновський.

За рахунок чого Канело переміг так переконливо?

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- Це велика праця, яку він робив у залі. Альварес наразі перебуває на піку своєї форми. І за віком, і за рівнем боксу, який він демонструє в кожному поєдинку. Сауль зараз у хорошій формі у кожному поєдинку. Як довго він у ній протримається – покажуть майбутні бої.

Плант вибрав на бій захисну тактику, використав рухливість і намагався тримати Альвареса на дистанції. Але як часто буває за такого плану на поєдинок, удар суперника все ж таки його знайшов. Чи міг Калеб зробити щось інакше і діяти агресивніше, чи в такому разі все закінчилося б ще раніше?

- Можливо і раніше, але річ у тім, що Канело дуже комфортно боксувати з високим суперником, а у Планта була велика перевага в зрості і розмаху рук. Калеб намагався працювати з дистанції, вибухаючи. Це більш вибухова та швидкісна робота рук. Але для Альвареса це не перший поєдинок із високим опонентом, тому він чітко розумів, що він робить. Він підтискав і розумів, що Плант втомиться – і коли американець сповільнився, то Канело почав постійно на ньому "сидіти" і завдавати чималої кількості ударів. Ці удари накопичилися, і в 11 раунді він закінчив бій достроково, тому що Калеба не вистачило функціонально.

У шостому-сьомому раундах Плант візуально сповільнився і почав клінчувати, а атаки Альвареса почали наздоганяти його дедалі серйозніше. Американцю забракло витривалості через неправильну підготовку? За його тактики в цій вазі взагалі реально зберегти свіжість на весь бій?

- Просто Канело у дуже хорошій формі. Над такими боксерами працює божевільна команда. Звичайно, є правильне харчування та дієта, але нічого нового у світі в цьому сенсі немає. Гадаю, дуже велику увагу його команда приділяє фармакології та підготовці Альвареса до поєдинків. І це помітно, тому що він дуже витривалий функціонально і за рахунок цього він просто виносить своїх суперників. І все це разом дає божевільний результат.

Канело – перший боєць у суперсередній вазі, який став абсолютним чемпіоном світу. Навряд чи в нього залишилася якась мотивація у цій категорії. Чи перейде він до напівважкого дивізіону заради поєдинків з Артуром Бетербієвим та Дмитром Біволом, чи залишиться в цій вазі і поб'ється з Давидом Бенавідесом та Джермалло Чарло?

- Можливо, він і вирішить перейти у напівважку вагу. Він і там показував би пристойний бокс. Мені було б цікаво подивитися його поєдинок із Бетербієвим, чи вдалося б йому виграти. Гадаю, саме Артур міг би дати бій Альваресу, і це був би дуже непростий поєдинок для мексиканця. У росіянина були б хороші шанси на перемогу.

Так, Бетербієв і Альварес боксують у схожому стилі, але Артур помітно більший за мексиканця.

- Так, звісно, це рідна вага росіянина. Б'є Альварес дуже жорстко, але і Бетербієв може вдарити дуже важко і його удар важчий, ніж у Канело. А з рештою бійців Канело б розібрався. Але він сам ухвалюватиме рішення, дивлячись, скільки "ваги" він робить зараз, адже він і так уже піднімався за категоріями. Якщо він має лише невеликий запас, то хто його знає, чи ухвалить він таке рішення. Хіба що він захоче переписати історію та стати абсолютним чемпіоном світу ще й у напівважкій вазі.

Альварес – шостий абсолютний чемпіон світу в історії боксу. Він розчистив свій дивізіон менш ніж за один рік. Це робить його найкращим боксером світу? Де його місце у пантеоні великих?

- Для мене Канело – топовий боєць наразі. Він це довів і заслуговує на першу сходинку в рейтингу P4P. Він чудовий боєць своєї епохи, як свого часу це були Мухаммед Алі та Майк Тайсон. У майбутньому про нього будуть говорити так само, як про них, – підсумував Олег Маліновський.

Зазначимо, що попереднім абсолютним чемпіоном світу у боксі став Теофімо Лопес, який у жовтні 2020 року переміг Василя Ломаченка.

Дивіться огляд бою Альварес – Плант