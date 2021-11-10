Он как Тайсон! Украинский чемпион назвал Канело лучшим боксером мира

Малиновский приравнял Канело к Али и Тайсону / Фото: Reuters

Напомним, на уикенде Канело нокаутировал Планта в 11-м раунде и завоевал звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Смотрите яркие фото с боя Альварес – Плант:

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Бой Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS

Канело особо никуда не торопился и спокойно начал бой, но все равно забрал почти все раунды у Планта и завершил поединок нокаутом в 11-м раунде. Так ли было все легко для мексиканца, как это выглядело?

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- Было легко, он полностью держал весь поединок под контролем, и бой шел полностью под диктовку Канело, – говорит Малиновский.

За счет чего Канело победил настолько уверенно?

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- Это большой труд, который он делал в зале. Альварес на сегодняшний день находится на пике своей формы. И по возрасту, и по тому уровню бокса, который он показывает в каждом поединке. Сауль сейчас в хорошей форме в каждом поединке. Как долго он в ней продержится – покажут будущие бои.

Плант выбрал на бой защитную тактику, использовал подвижность и старался держать Альвареса на дистанции. Но как часто бывает при таком плане на поединок, удар соперника все же его нашел. Мог ли Калеб сделать что-то иначе и действовать более агрессивно, или в таком случае все закончилось бы еще раньше?

- Возможно и раньше, но дело в том, что Канело очень комфортно боксировать с рослыми соперниками, а у Планта было большое преимущество в росте и размахе рук. Калеб пытался работать с дистанции, взрываясь. Это более взрывная и скоростная работа рук. Но для Альвареса это не первый поединок с высоким оппонентом, потому он четко понимал, что он делает. Он поджимал и понимал, что Плант устанет – и когда американец замедлился, то Канело начал постоянно на нем "сидеть" и наносить немалое количество ударов. Эти удары накопились, и в 11-м раунде он закончил бой досрочно, потому что Калеба не хватило функционально.

В шестом-седьмом раундах Плант визуально замедлился и начал клинчевать, а атаки Альвареса стали настигать его все серьезнее. Американцу не хватило выносливости из-за неправильной подготовки? При его тактике в этом весе вообще реально сохранить свежесть на весь бой?

- Просто Канело в очень хорошей форме находится. Над такими боксерами работает сумасшедшая команда. Конечно, есть правильное питание и диета, но ничего нового в мире в этом плане нет. Думаю, очень большое внимание его команда уделяет фармакологии и подготовке Альвареса к поединкам. И это заметно, потому что он очень вынослив функционально и за счет этого он просто выносит своих соперников. И все это в совокупности дает сумасшедший результат.

Канело – первый боец в суперсреднем весе, который стал абсолютным чемпионом мира. Вряд ли у него осталась какая-то мотивация в этой категории. Перейдет ли он в полутяжелый ради поединков с Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, или останется в этом весе и подерется с Давидом Бенавидесом и Джермалло Чарло?

- Возможно, он и примет для себя решение перейти в полутяжелый вес. Он и там показывал бы очень хороший бокс. Мне было бы интересно посмотреть его поединок с Бетербиевым, удалось ли бы ему выиграть. Думаю, именно Артур смог бы дать бой Альваресу, и это был бы очень непростой поединок для мексиканца. У россиянина были бы хорошие шансы на победу.

Да, Бетербиев и Альварес боксируют в похожем стиле, но Артур заметно крупнее мексиканца.

- Да, конечно, это родной вес россиянина. Бьет Альварес очень жестко, но и Бетербиев может ударить очень тяжело и его удар потяжелее, чем у Канело. А с остальными бойцами Канело бы разобрался. Но он сам будет принимать решение, смотря сколько "веса" он делает сейчас, ведь он и так уже поднимался по категориям. Если у него есть только небольшой запас, то кто его знает, примет ли он такое решение. Разве что он захочет переписать историю и стать абсолютным чемпионом мира еще и в полутяжелом весе.

Альварес – шестой абсолютный чемпион мира в истории бокса. Он расчистил свой дивизион за менее чем один год. Это делает его лучшим боксером мира? Где его место в пантеоне великих?

- Для меня Канело – топовый боец на данный момент. Он это доказал и заслуживает занимать первое место в рейтинге P4P. Он очень хороший боец своей эпохи, как в свое время это были Мухаммед Али и Майк Тайсон. В будущем о нем будут говорить точно так же, как про них, – подытожил Олег Малиновский.

Отметим, что предыдущем абсолютным чемпионом мира в боксе стал Теофимо Лопес, который в октябре 2020 года победил Василия Ломаченко.

Смотрите обзор боя Альварес – Плант