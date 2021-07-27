Омельчук своєї "бронзою" підстрелив рекорд України всіх часів

Олена Костевич і Олег Омельчук / Фото: Reuters
"Бронзу" Олімпіади в Токіо в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів Олег Омельчук здобув у 38 років, перевершивши віковий рекорд, який лише в неділю встановив Ігор Рейзлін.
Нагадаємо, шпажист Рейзлчн став бронзовим медалістом у 37 років.
Але якщо для Рейзліна Ігри в Токіо – перші в кар'єрі, то для Омельчука – вже четверті. І ніяк не щастило: в Пекіні-2008 – четверте місце, в Лондоні-2012 – п'яте, в Ріо 2016 – не пройшов до фіналу, хоча перед самою Олімпіадою в Бразилії взяв "золото" на Кубку світу.
І ось, нарешті, Омельчук – на олімпійському п'єдесталі!
Як ми писали раніше, партнерка Омельчука у "бронзовому" дуеті Олена Костевич зруйнувала прокляття прапороносців, що досі незмінно переслідувало збірну України на Олімпіадах.
Спортсмени, які виносили прапор нашої країни на церемонії відкриття Ігор, потім ніяк не могли здобути медаль.
"Казали, що прапороносець не може виграти медаль. Я ніколи не вірила в це. Була велика честь нести прапор своєї держави на відкритті. І я щаслива, що нам вдалося завоювати цю нагороду для країни", – сказала з цього приводу Костевич
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