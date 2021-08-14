Олімпійську чемпіонку покусала собака. Спортсменка показала рани

Байлз показала рану на пальці

Знаменита гімнастка Сімона Байлс невдало погостила у рідних на фермі. Спортсменка захотіла пограти з німецькою вівчаркою, але собака вкусила її за палець. Після цього Сімоні довелося зробити щеплення від правця.

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"Німецькі вівчарки не люблять грати. Я все життя росла з цими собаками, мене ніколи не кусали. Але ця собака на фермі, мабуть, сказала мені: "Не сьогодні". Довелося йти до лікаря, щоб зробити щеплення", – зізналася Байлс.

Сімона Байлс – чотириразова олімпійська чемпіонка 2016 року, 19-разова чемпіонка світу (абсолютний рекорд в історії чемпіонату світу).

На Олімпійських іграх-2020 на Токіо Байлс завоювала "срібло" в командному багатоборстві та "бронзу" на колоді.