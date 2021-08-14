14 серпня 17:00 Про матч
Верес 1
Ворскла 1
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
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Олімпійську чемпіонку покусала собака. Спортсменка показала рани

Любомир Луканюк
14 серпня, 17:24
Знаменита американська гімнастка Сімона Байлс гостювала на фермі, де її за палець укусила німецька вівчарка. Спортсменці довелося робити щеплення від правця

Байлз показала рану на пальці

Знаменита гімнастка Сімона Байлс невдало погостила у рідних на фермі. Спортсменка захотіла пограти з німецькою вівчаркою, але собака вкусила її за палець. Після цього Сімоні довелося зробити щеплення від правця.

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"Німецькі вівчарки не люблять грати. Я все життя росла з цими собаками, мене ніколи не кусали. Але ця собака на фермі, мабуть, сказала мені: "Не сьогодні". Довелося йти до лікаря, щоб зробити щеплення", – зізналася Байлс.

Сімона Байлс – чотириразова олімпійська чемпіонка 2016 року, 19-разова чемпіонка світу (абсолютний рекорд в історії чемпіонату світу).

На Олімпійських іграх-2020 на Токіо Байлс завоювала "срібло" в командному багатоборстві та "бронзу" на колоді.

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