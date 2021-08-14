Олимпийскую чемпионку покусала собака. Спортсменка показала раны

Байлз показала рану на пальце

Знаменитая гимнастка Симона Байлз неудачно погостила у родных на ферме. Спортсменка захотела поиграть с немецкой овчаркой, но собака укусила ее за палец. После этого Симоне пришлось сделать прививку от столбняка.

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"Немецкие овчарки не любят играть. Я всю жизнь росла с этими собаками, меня никогда не кусали. Но эта собака на ферме, видимо, сказала мне: "Не сегодня". Пришлось идти к врачу, чтобы сделать прививку", – призналась Байлз.

Симона Байлз – четырехкратная олимпийская чемпионка 2016 года, 19-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории чемпионата мира).

На Олимпийских играх-2020 в Токио Байлз завоевала "серебро" в командном многоборье и "бронзу" на бревне.