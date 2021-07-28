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Я обокрала команду: гимнастка США плакала после победы России и ее поддержали в Белом доме

Елена Павлова Елена Павлова
28 июля, 00:19
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Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз снялась с командного многоборья после первого вида и открыла дорогу соперницам
Симона Байлз неудачно выполнила опорный прыжок
Симона Байлз неудачно выполнила опорный прыжок / Фото: Reuters

После получения серебряной награды на Олимпиаде в Токио Байлз оценила свое единственное выступление в опорном прыжке, который завалила. У американки была заявлена самая высокая сложность, но она получила наименьшую оценку в сборной США – 13,766 балла.

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"Я немного потеряла ориентир, когда прыгала. Это было очень жалко. Наверное, я обокрала команду, мы могли бы получить больше баллов. Пыталась сделать 2,5 оборота, но пришлось сделать полтора. Это не лучшее мое выступление, но так получилось", – цитирует Симону Чемпионат

А затем Байлз расплакалась во время интервью после вопросов о своем психологическом состоянии. Отметив, что больше не доверяет себе так, как раньше. Также она стала больше нервничать, занимаясь гимнастикой: "И я не чувствую такого веселья, как раньше".

"Мне хотелось, чтобы эти Игры были для меня праздником. Я продолжала делать это для других людей. И мне очень обидно, что то, чем я люблю заниматься, забрали у меня, чтобы доставить удовольствие другим. Мне помогла терапия, как и лекарства. Но если попадаешь в очень стрессовую ситуацию, то буквально начинаешь сходить с ума"

Даже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на снятие Байлз с командного многоборья на Олимпиаде-2020: "Выражаю благодарность и поддержку Симоне Байлз, она этого заслуживает. Она остается самой крутой, и нам очень повезло, что мы можем наблюдать за ее выступлениями".

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