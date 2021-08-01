Олімпійський чемпіон-гей на трибуні в'язав светр

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 на стрибках з вишки британець Том Дейлі заповнював паузи між змаганнями в'язанням прямо на трибуні. Для спортсмена це головне захоплення

Том Дейлы полюбляє в'язати / Фото: Instagram

За улюбленим заняттям Дейлі спіймали під час фіналу жіночих стрибків у воду.

Дейлі давно не приховує свою любов до в'язання. Спортсмен навіть створив окрему сторінку в Instagram під назвою "Зроблено з любов'ю від Тома Дейлі", де показує свої роботи.

Після завоювання золотої медалі на Олімпіаді-2020 Том зв'язав собі спеціальний мішечок для медалі.

Нагадаємо, що Дейлі відкрито оголосив про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Він став першим олімпійським чемпіоном-геєм Токіо.

До речі, ми вже писали, що збірна ЛГБТ могла б зайняти 14-е місце на Олімпіаді-2020, якби виступала під одним прапором.