30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
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Колос --
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31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
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Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
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Зеніт --
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Мілан --
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Олімпіада-2022 пройде без США? Америка готується до офіційного бойкоту Ігор у Пекіні

Любомир Луканюк
29 жовтня, 09:38
У Штатах впевнені, що в Китаї порушуються права людини і мають намір заборонити держфінансування поїздок на зимові Ігри

Пекін - столиця Олімпіади-2022 / Фото: Getty Images

Американські сенатори представили поправку до Закону про оборонну політику на 2022 рік, яка забороняє витрачати федеральні гроші на участь у майбутній Олімпіаді в Пекіні.

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Що це означає?

Як мінімум дипломатичний бойкот Ігор-2022 з боку США, які жорстко критикують Комуністичну партію Китаю за порушення прав людини та етнічних меншин у цій країні, повідомляє Спорт-Експрес.

У разі ухвалення поправки будуть виключені поїздки до Пекіна під час Олімпіади за держрахунок будь-яких федеральних чиновників США.

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Спортсмени поїдуть до Пекіна-2022?

Теоретично можуть виникнути проблеми у спортсменів та тренерів, які перебувають на державній службі. Хоча сенатори запевняють, що закон не торкнеться фінансування американської спортивної делегації.

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Раніше ідея бойкотувати Олімпіаду-2022 через політичні моменти висловлювалася також громадськими діячами Канади, Великої Британії та Норвегії. Але так і не знайшла підтримку серед спортивних організацій цих країн.

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Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 28 лютого 2022 року.