Олімпіада-2022 пройде без США? Америка готується до офіційного бойкоту Ігор у Пекіні

Пекін - столиця Олімпіади-2022 / Фото: Getty Images

Американські сенатори представили поправку до Закону про оборонну політику на 2022 рік, яка забороняє витрачати федеральні гроші на участь у майбутній Олімпіаді в Пекіні.

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Що це означає?

Як мінімум дипломатичний бойкот Ігор-2022 з боку США, які жорстко критикують Комуністичну партію Китаю за порушення прав людини та етнічних меншин у цій країні, повідомляє Спорт-Експрес.

У разі ухвалення поправки будуть виключені поїздки до Пекіна під час Олімпіади за держрахунок будь-яких федеральних чиновників США.

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Спортсмени поїдуть до Пекіна-2022?

Теоретично можуть виникнути проблеми у спортсменів та тренерів, які перебувають на державній службі. Хоча сенатори запевняють, що закон не торкнеться фінансування американської спортивної делегації.

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Раніше ідея бойкотувати Олімпіаду-2022 через політичні моменти висловлювалася також громадськими діячами Канади, Великої Британії та Норвегії. Але так і не знайшла підтримку серед спортивних організацій цих країн.

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Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 28 лютого 2022 року.