Олимпиада-2022 пройдет без США? Америка готовится к официальному бойкоту Игр в Пекине

Пекин - столица Олимпиады-2022 / Фото: Getty Images

Американские сенаторы представили поправку к Закону об оборонной политике на 2022 год, которая запрещает тратить федеральные деньги на участие в предстоящей Олимпиаде в Пекине.

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Что это значит?

Как минимум дипломатический бойкот Игр-2022 со стороны США, жестко критикующих Коммунистическую партию Китая за нарушения прав человека и этнических меньшинств в этой стране, сообщает Спорт-Экспресс.

В случае принятия поправки будут исключены поездки в Пекин во время Олимпиады за госсчет любых федеральных чиновников США.

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Спортсмены поедут в Пекин-2022?

Теоретически могут возникнуть проблемы у спортсменов и тренеров, состоящих на государственной службе. Хотя сенаторы уверяют, что закон не затронет финансирование американской спортивной делегации.

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Ранее идея бойкотировать Олимпиаду-2022 из-за политических моментов высказывалась также общественными деятелями Канады, Великобритании и Норвегии. Но она так и не нашла поддержку среди спортивных организаций этих стран.

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Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 28 февраля 2022 года.