30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Олимпиада-2022 пройдет без США? Америка готовится к официальному бойкоту Игр в Пекине

Любомир Луканюк
29 октября, 09:38
В Штатах уверены, что в Китае нарушаются права человека, и намерены запретить госфинансирование поездок на зимние Игры

Пекин - столица Олимпиады-2022 / Фото: Getty Images

Американские сенаторы представили поправку к Закону об оборонной политике на 2022 год, которая запрещает тратить федеральные деньги на участие в предстоящей Олимпиаде в Пекине.

Читайте также: Это что-то новенькое! В Пекине представили дизайн медалей зимних Игр

Реклама

Что это значит?

Как минимум дипломатический бойкот Игр-2022 со стороны США, жестко критикующих Коммунистическую партию Китая за нарушения прав человека и этнических меньшинств в этой стране, сообщает Спорт-Экспресс.

В случае принятия поправки будут исключены поездки в Пекин во время Олимпиады за госсчет любых федеральных чиновников США.

Реклама

Спортсмены поедут в Пекин-2022?

Теоретически могут возникнуть проблемы у спортсменов и тренеров, состоящих на государственной службе. Хотя сенаторы уверяют, что закон не затронет финансирование американской спортивной делегации.

Читайте также: Олимпийцев в Китае загонят в "пузырь"! Жесткие правила для участников Олимпиады-2022

Ранее идея бойкотировать Олимпиаду-2022 из-за политических моментов высказывалась также общественными деятелями Канады, Великобритании и Норвегии. Но она так и не нашла поддержку среди спортивных организаций этих стран.

Реклама

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 28 февраля 2022 года.