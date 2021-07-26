Вогняний матч в Полтаві! Герой збірної України на Євро рятує Дніпро-1 від поразки

Ворскла та Дніпро-1 розписали бойову нічию / Фото: официальный сайт УПЛ

Сьогодні відбувся передостанній матч 1 туру чемпіонату України з футболу 2021/2022. Лише поєдинок між Динамо та Минаєм перенесений на більш пізній строк і відбудеться 11 серпня.

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Сьогодні ж сезон в УПЛ для себе відкрили Ворскла і Дніпро-1. Полтавці приймали команду Йовічевіча на четвертий день після невдалого виїзного матчу Ліги Конференцій. Команда Юрія Максимова не змогла втримати перемогу над КуПСом.

Очікувалося, що дніпряни активніше почнуть зустріч, однак перша половина залишилася за господарями. Ворскла і била частіше, і більше володіла ініціативою. Вже на 7 хвилині полтавці повели в рахунку. Степанюк завдав нескладний удар з кута карного майданчика, проте Паст припустився позиційної помилки та дозволив м'ячу залетіти у ворота. Можливо, кіпера гостей засліпило сонце.

На початку другого тайму гості залишилися в меншості. Капітан дніпрян Логінов за 10 хвилин заробив дві жовті картки та достроково залишив поле. Правда, справедливість другого попередження викликає питання, адже Кане явно підмальовував фол.

Втім, саме залишившись в меншості Дніпро-1 відзначився. Герой матчу Швеція – Україна на Євро Артем Довбик отримав м'яч в чужому майданчику, хитнув захисника і вразив кут воріт Різника.

Дніпро на цьому не зупинився і продовжив забивати. Правда, не тільки в чужі ворота. У досить простій ситуації Сваток вирішив вибити м'яч майже з рук Паста, проте в підсумку просто перевісив воротаря і забив автогол.

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Однак на допомогу знову прийшов Довбик. Форвард вийшов сам на сам після пасу Назаренка та оформив дубль. Правда, під час пасу Артем перебував у офсайді, проте судді чомусь це проігнорували.

Ворскла очікувано кинулася в атаку в надії реалізувати свою більшість. Проте ані Пешич, ані Пуцлін, ані Вакула свої моменти не реалізували. Дніпро-1 в меншості відстояв нічию в Полтаві і тепер може готуватися до битви з Чорноморцем. На Ворсклу ж очікує матч-відповідь Ліги Конференцій з КуПСом, після чого – домашня зустріч з Рухом.

Ворскла – Дніпро-1 2:2

Голи: Степанюк, 7, Сваток, 67 (аг) – Довбик, 59, 72.

Ворскла: Різник – Пердута, Чеснаков (Пешич, 66), Яворський, Тамм – Пуцлін, Скляр – Кане (Луїзао, 61), Тілль (Челядин, 61), Якубу (Кравчук, 81) – Степанюк (Вакула, 61).

Дніпро-1: Паст – Лучкевич (Батагов, 76), Сваток, Логінов, Адамюк – Когут (Ді Франко, 58), Джурасек, Кравченко – Чуже, Довбик, Русин (Назаренко, 58).

Попередження: Кані, Яворський, Челядин, Скляр – Логінов, Когут, Назаренко.

Вилучення: Логінов.

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