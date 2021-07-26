Огненный матч в Полтаве! Герой сборной Украины на Евро спасает Днепр-1 от поражения (видео)

Ворскла и Днепр-1 расписали боевую ничью / Фото: официальный сайт УПЛ

Сегодня состоялся предпоследний матч 1 тура чемпионата Украины по футболу 2021/2022. Лишь поединок между Динамо и Минаем перенесен на более поздний срок и состоится 11 августа.

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Сегодня же сезон в УПЛ для себя открыли Ворскла и Днепр-1. Полтавчане принимали команду Йовичевича на четвертый день после неудачного выездного матча Лиги Конференций. Команда Юрия Максимова не смогла удержать победу над КуПСом.

Ожидалось, что днепряне активнее начнут встречу, однако первая половина осталась за хозяевами. Ворскла и била чаще, и больше владела инициативой. Уже на 7 минуте полтавчане повели в счете. Степанюк нанес несложный удар с угла штрафной, однако Паст допустил позиционную ошибку и позволил мячу залететь в ворота. Возможно, кипера гостей ослепило солнце.

В начале второго тайма гости остались в меньшинстве. Капитан днепрян Логинов за 10 минут заработал две желтые карточки и досрочно покинул поле. Правда, справедливость второго предупреждения вызывает вопросы, ведь Кане явно подрисовывал фол.

Впрочем, именно оставшись в меньшинстве Днепр-1 отличился. Герой матча Швеция – Украина на Евро Артем Довбик получил мяч в чужой штрафной, качнул защитника и поразил угол ворот Ризныка.

Днепр на этом не остановился и продолжил забивать. Правда, не только в чужие ворота. В довольно простой ситуации Сваток решил выбить мяч почти из рук Паста, однако в итоге просто перевесил вратаря и забил автогол.

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Однако на помощь опять пришел Довбик. Форвард вышел один на один после паса Назаренко и оформил дубль. Правда, во время паса Артем находился в офсайде, однако судьи почему-то это проигнорировали.

Ворскла ожидаемо бросилась в атаку в надежде реализовать свое большинство. Тем не менее ни Пешич, ни Пуцлин, ни Вакула свои моменты не реализовали. Днепр-1 в меньшинстве отстоял ничью в Полтаве и теперь может готовиться к битве с Черноморцем. Ворсклу же ожидает ответная игра Лиги Конференций с КуПСом, после чего – домашняя встреча с Рухом.

Ворскла – Днепр-1 2:2

Голы: Степанюк, 7, Сваток, 67 (аг) – Довбик, 59, 72.

Ворскла: Ризнык – Пердута, Чеснаков (Пешич, 66), Яворский, Тамм – Пуцлин, Скляр – Кане (Луизао, 61), Тилль (Челядин, 61), Якубу (Кравчук, 81) – Степанюк (Вакула, 61).

Днепр-1: Паст – Лучкевич (Батагов, 76), Сваток, Логинов, Адамюк – Когут (Ди Франко, 58), Джурасек, Кравченко – Чуже, Довбик, Русин (Назаренко, 58).

Предупреждения: Кане, Яворский, Челядин, Скляр – Логинов, Когут, Назаренко.

Удаление: Логинов.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ