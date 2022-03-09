9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал --
ПСЖ --
15 березня 22:00
Аякс --
Бенфіка --
15 березня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Атлетіко --
16 березня 22:00
Лілль --
Челсі --
16 березня 22:00
Ювентус --
Вільярреал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Вогняна промова Шовковського до росіян. Хоча їм просто нічим зрозуміти ці слова

Андрій Трофімов
9 березня, 19:20
Легендарний воротар намагається достукатися до росіян, але шкодує, що у них не вистачить мізків зрозуміти це звернення

Олександр Шовковський / Фото: Reuters, Instagram

Олександр Шовковський – символ відданості у футболі. Він усю свою кар'єру провів в одному клубі – київському Динамо. СаШо добре знають не лише у нашій країні. Сьогодні спортсмен звернувся до росіян з емоційною промовою.

Росіянин!
Я розумію, що нема чим.
Але ж ти спробуй зрозуміти!

Ти запитуєш, навіщо це все мені?
За що ці всі санкції?
Чому покидають ринок світові бренди?
Чому банки виходять з РФ?
Чому скасовують візи до країн Європи?
Чому курс злетів до… і це ще не кінець?
За що відлучили спорт?
Чому ненавидять у всьому світі?
Чому ми маємо страждати за дії влади?

А за що страдає наш народ?
За що ваші загарбники вбивають наших дітей і батьків?
За що розстрілюють ні в чому невинних людей, які намагаються втекти від вашого насаджуваного "руськаго міра"?
Чому українці кидають все і тікають на захід, залишаючи майже все?
Що вони зробили не так?

Я відповім.
Саме ти обрав цю злочинну владу.
Саме ти дав їм можливість керувати усіма процесами в своїй країні.
Тому саме тобі нести відповідальність за їхні дії.

Якщо ми складемо зброю, то моя країна перестане існувати!
Якщо ви складете зброю, то у моїй країні настане Мир!

Слава Україні!
Слава Нації!
Слава ЗСУ!
Слава Українцям!

Реклама

Раніше сьогодні Володимир Кличко в інтерв'ю ВВС розповів про війну, необхідність закрити небо, надавати допомогу Україні та зупинити Путіна.

Також Володимир Кличко закликав викинути з боксу відомого російського спортсмена. Українець вважає, що треба скасувати бій між Дмитром Біволом та Саулем Альваресом.