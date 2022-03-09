Огненная речь Шовковского к россиянам. Хотя им просто нечем понять эти слова

Александр Шовковский / Фото: Reuters, Instagram

Александр Шовковский – символ преданности в футболе. Он всю свою карьеру провел в одном клубе – киевском Динамо. СаШо хорошо знают не только в нашей стране. Сегодня спортсмен обратился к россиянам с эмоциональной речью.

Русский!

Я понимаю, что нечем.

Но ты попробуй понять!

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Ты спрашиваешь, зачем все это мне?

За что все эти санкции?

Почему покидают рынок мировые бренды?

Почему банки выходят из России?

Почему отменяют визы в страны Европы?

Почему курс взлетел в… и это еще не конец?

За что отлучили спорт?

Почему ненавидят по всему миру?

Почему мы должны страдать за действия власти?

А за что страдает наш народ?

За что ваши захватчики убивают наших детей и родителей?

За что расстреливают ни в чем невинных людей, пытающихся убежать от вашего насаждаемого "русского мира"?

Почему украинцы бросают все и убегают на запад, оставляя почти все?

Что они сделали не так?

Я отвечу.

Именно ты выбрал эту преступную власть.

Именно ты дал им возможность управлять всеми процессами в своей стране.

Поэтому именно тебе нести ответственность за их действия.

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Если мы сложим оружие, моя страна перестанет существовать!

Если вы сложите оружие, то в моей стране наступит Мир!

Слава Украине!

Слава Нации!

Слава ВСУ!

Слава Украинцам!

Ранее сегодня Владимир Кличко в интервью BBC рассказал о войне, необходимости закрыть небо, оказывать помощь Украине и остановить Путина.

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Также Владимир Кличко призвал выбросить из бокса известного российского спортсмена. Украинец считает, что нужно отменить бой между Дмитрием Биволом и Саулем Альваресом.