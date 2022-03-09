Огненная речь Шовковского к россиянам. Хотя им просто нечем понять эти слова

Александр Шовковский / Фото: Reuters, Instagram
Александр Шовковский – символ преданности в футболе. Он всю свою карьеру провел в одном клубе – киевском Динамо. СаШо хорошо знают не только в нашей стране. Сегодня спортсмен обратился к россиянам с эмоциональной речью.
Русский!
Я понимаю, что нечем.
Но ты попробуй понять!
Ты спрашиваешь, зачем все это мне?
За что все эти санкции?
Почему покидают рынок мировые бренды?
Почему банки выходят из России?
Почему отменяют визы в страны Европы?
Почему курс взлетел в… и это еще не конец?
За что отлучили спорт?
Почему ненавидят по всему миру?
Почему мы должны страдать за действия власти?
А за что страдает наш народ?
За что ваши захватчики убивают наших детей и родителей?
За что расстреливают ни в чем невинных людей, пытающихся убежать от вашего насаждаемого "русского мира"?
Почему украинцы бросают все и убегают на запад, оставляя почти все?
Что они сделали не так?
Я отвечу.
Именно ты выбрал эту преступную власть.
Именно ты дал им возможность управлять всеми процессами в своей стране.
Поэтому именно тебе нести ответственность за их действия.
Если мы сложим оружие, моя страна перестанет существовать!
Если вы сложите оружие, то в моей стране наступит Мир!
Слава Украине!
Слава Нации!
Слава ВСУ!
Слава Украинцам!
Ранее сегодня Владимир Кличко в интервью BBC рассказал о войне, необходимости закрыть небо, оказывать помощь Украине и остановить Путина.
Также Владимир Кличко призвал выбросить из бокса известного российского спортсмена. Украинец считает, что нужно отменить бой между Дмитрием Биволом и Саулем Альваресом.