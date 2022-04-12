Офіційно. Ярослав Ракицький повернувся до Шахтаря!

Ракицький повернувся до Шахтаря / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Колаж: Сьогодні

Ярослав Ракицький знову у Шахтарі. Вихованець донецького клубу приєднався до рідної команди. Він готуватиметься до товариських поєдинків у рамках благодійного туру Shakhtar Global Tour for Peace.

Ракицький повернувся до Шахтаря / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Реклама

Ракицький вперше зіграв за донеччан ще у 2008 році у спарингу проти Бешикташа. Офіційний дебют у складі основної команди Шахтаря датований 15 серпня 2009 року у матчі Кубка України. До цього захисник пройшов академію Шахтаря та молодіжні команди "гірників".

Виступав із Шахтарем аж до свого трансферу до Росії. За цей час провів 326 матчів, забив 14 м'ячів і разом з гірниками завоював 19 трофеїв.

Реклама

Свій неоднозначний перехід до Зеніту українець здійснив у січні 2019 року. Через це втратив місце у збірній України, якою керував Андрій Шевченко.

Андрій Шевченко і Ярослав Ракицький / Фото: Reuters

Реклама

На початку березня 2022 року Ярослав Ракицький офіційно розірвав контракт з російським клубом. Причиною такого рішення стало військове вторгнення Росії в Україну. Футболіст виявив патріотизм до рідної країни та залишив територію Росії.

Деякий час Ракицький перебував у складі харківського Металіста, за який навіть провів кілька контрольних ігор.

Ярослав Ракицький віддав Шахтарю 12 років кар'єри / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

І ось тепер Шахтар оголосив на офіційному сайті, що Ярослав Ракицький зіграє за клуб у рамках благодійного туру в Європі. Найближчий поєдинок відбудеться вже у четвер, 14 квітня, донецький клуб у Польщі зустрінеться з Лехією із Гданська.