Официально. Ярослав Ракицкий вернулся в Шахтер!

Ракицкий вернулся в Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", Коллаж: Сегодня

Ярослав Ракицкий снова в Шахтере. Воспитанник донецкого клуба присоединился к родной команде. Он будет готовиться к товарищеским поединкам в рамках благотворительного тура Shakhtar Global Tour for Peace.

Ракицкий вернулся в Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Ракицкий впервые сыграл за дончан еще в 2008 году в спарринге против Бешикташа. Официальный дебют в составе основной команды Шахтера датирован 15 августа 2009 года в матче Кубка Украины. До этого защитник прошел академию Шахтера, и молодежные команды "горняков".

Выступал з Шахтер вплоть до своего трансфера в Россию. За это время провел 326 матчей, забил 14 мячей и вместе с горняками завоевал 19 трофеев.

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Свой неоднозначный переход в Зенит украинец совершил в январе 2019 года. Из-за этого потерял место в сборной Украины, которой руководил Андрей Шевченко.

Андрей Шевченко и Ярослав Ракицкий / Фото: Reuters

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В начале марта 2022 года Ярослав Ракицкий официально разорвал контракт с российским клубом. Причиной такого решения стало военное вторжения России в Украину. Футболист проявил патриотизм к родной стране и покинул территорию России.

Некоторое время Ракицкий находился в расположении харьковского Металлиста, за который даже провел несколько контрольных игр.

Ярослав Ракицкий отдал Шахтеру 12 лет карьеры / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

И вот теперь Шахтер объявил на официальном сайте, что Ярослав Ракицкий сыграет за клуб в рамках благотворительного тура в Европе. Ближайший поединок состоится уже в четверг 14 апреля, донецкий клуб в Польше встретится с Лехией из Гданська.