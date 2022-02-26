8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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Офіційно! Шведи послали Росію під три чорти

Андрій Трофімов
26 лютого, 17:33
Збірна Швеції відмовилася грати з командою агресора потенційний матч плей-оф за вихід на ЧС-2022 – навіть на нейтральній території

Ібра відправляє Путіна в аут / Фото: Колаж: Сьогодні

Шведи – з Україною! Шведська збірна з футболу з легендарним Златаном Ібрагімовичем не гратиме з агресором Росією потенційний матч за потрапляння на світову першість, де б він не відбувався.

"Ми закликаємо ФІФА скасувати березневі матчі відбору на чемпіонат світу за участю Росії. Але незалежно від рішення ФІФА, ми не гратимемо з Росією в березні. Нам важко повірити, що ФІФА не погодиться на наш заклик", – заявив голова Шведської футбольної спілки Карл- Ерік Нільсон.

"Я, як і всі, сподіваюся, що війна закінчиться. Думки мої та моєї команди звернені до українського народу", – додав головний тренер шведської збірної Янне Андерссон, якого цитує Instagram-акаунт Шведської футбольної спілки.

Златан Ібрагімович / Фото: AFP

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Нагадаємо, 24 березня у півфіналі стикових матчів за вихід на ЧС-2022 Росія мала б удома зіграти з Польщею, а 29 березня теж удома – з переможцем пари Швеція – Чехія.

Раніше грати з Росією відмовилася Польща.