8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Официально! Шведы послали Россию

Андрей Трофимов
26 февраля, 17:33
Сборная Швеции отказалась играть с командой агрессора потенциальный матч плей-офф за выход на ЧМ-2022 – даже на нейтральной территории

Ибра - Путину: Пошел ты в аут / Фото: Коллаж: Сегодня

Шведы – с Украиной! Шведская сборная по футболу с легендарным Златаном Ибрагимовичем не будет играть с агрессором Россией потенциальный матч за попадание на мировое первенство, где бы он ни проходил.

"Мы призываем ФИФА отменить мартовские матчи отбора на чемпионат мира с участием России. Но независимо от решения ФИФА, мы не будем играть с Россией в марте. Нам трудно поверить, что ФИФА не последует нашему призыву", — заявил глава Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон.

"Я, как и все, надеюсь, что война закончится. Мысли мои и моей команды обращены к украинскому народу", – добавил главный тренер шведской сборной Янне Андерссон, которого цитирует инстаграм-аккаунт Шведского футбольного союза.

Златан Ибрагимович / Фото: AFP

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Напомним, 24 марта в полуфинале стыковых матчей за выход на ЧМ-2022 Россия должна была бы дома сыграть с Польшей, а 29 марта тоже дома – с победителем пары Швеция – Чехия.

Ранее играть с Россией отказалась Польша.