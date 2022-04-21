Офіційно. Кріштіану Роналду гратиме під керівництвом нового тренера

Ерік тен Хаг - новий головний тренер Манчестер Юнайтед / Фото: Manchester United, Колаж: Сьогодні

Провальний сезон може залишити Манчестер Юнайтед без Ліги чемпіонів. Невдалі результати команди на фінішній прямій, особливо поразка від Ліверпуля, стали приводом керівництва червоних дияволів змінити наставника команди.

Ральф Рангнік за традиції в англійському футболі / Фото: Reuters

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Ральф Рангнік, який під час сезону замінив Оле-Гуннара Сульшера, не виправдав надій Манчестер Юнайтед. Тож манкуніанці вже знайшли йому послідовника.

З нового сезону керуватиме Кріштіану Роналду та його партнерами нідерландський фахівець Ерік тен Хаг. Про це Манчестер Юнайтед оголосив на офіційному сайті команди та в соціальних мережах. Контракт із Еріком тен Хагом розрахований на 3 роки.

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Нідерландський тренер досяг визнання на чолі амстердамського Аякса, який Ерік тен Хаг очолює з 2017 року. Саме його успіхи із легендарним клубом привернули увагу керівництва Манчестер Юнайтед. Своєму новому статусу, головного тренера МЮ, Ерік тен Хаг дуже зрадів, але хоче зараз бути зосередженим на завершенні сезону з Аяксом:

"Для мене велика честь отримати посаду менеджера Манчестер Юнайтед, і я схвильований новим завданням, яке переді мною стоїть. Я знаю історію цього великого клубу і пристрасть його вболівальників, і я сповнений рішучості створити нову команду, здатну досягти того успіху, на який заслуговують цей клуб. Буде важко покинути Аякс після стількох неймовірних років, але я можу запевнити наших уболівальників у своїй повній прихильності до справи. Я зосереджений на успішному завершенні цього сезону, перш ніж вирушу до Манчестер Юнайтед."

Кріштіану Роналду пережив сімейну трагедію. При народженні його син помер. Через це він пропустив матч із Ліверпулем. Заповнений Енфілд підтримав португальця влаштувавши перформанс під час матчу.