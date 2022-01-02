1 січня 14:30
Арсенал 1
Манчестер Сіті 2
2 січня 15:00 Онлайн
Хетафе --
Реал --
2 січня 18:30
Челсі --
Ліверпуль --
3 січня 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхемптон --
5 січня 21:45
Челсі --
Тоттенгем --
6 січня 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 січня 19:30 Онлайн
Мілан --
Рома --
6 січня 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполі --
6 січня 21:45
Арсенал --
Ліверпуль --
7 січня 21:30
Баварія --
Боруссія М --
8 січня 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсія --
9 січня 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
9 січня 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Атлетіко --
10 січня 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

Одноклубника Неймара різонули ножем

Андрій Трофімов
2 січня, 12:03
23-річний французький гандболіст ПСЖ Елоїм Пранді став жертвою нападу на Новий рік

Елоїм Пранді / Фото: Instagram

Інцидент стався у Парижі. За даними L'Equipe, Елоїм Пранді зазнав ножових поранень у груди, поряд з легенями та селезінкою.

Наразі гравець перебуває під наглядом лікарів у лікарні.

Реклама

На щастя, його стан не викликає занепокоєння. Паризька поліція розпочала розслідування справи.

ПСЖ висловив обурення стосовно інциденту, а також підтримку Елоїму та його родичам.

Реклама

Зазначимо, що Елоїм Пранді святкує свій день народження тоді ж, коли й Україна – 24 серпня.

Реклама

Він є переможцем молодіжного чемпіонату світу з гандболу, а також юнацького чемпіонату Європи. У складі ПСЖ виграв чемпіонат та Кубок Франції 2021 року.

Раніше ми писали, що жертвою грабіжників став одноклубник Зінченка з Манчестер Сіті. Португальця Жоау Канселу позбавили прикрас, розбивши йому голову.